Минюст признал иноагентом певицу Монеточку и основателя Gulagu.net

Певица, как и основатель Gulagu.net Осечкин находятся за пределами России. В реестр также попала депутат Мосгордумы Дарья Беседина

Монеточка (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Минюст признал иноагентом певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), свидетельствует реестр ведомства.

Кроме нее 20 января в список иноагентов попали:

основатель Gulagu.net Владимир Осечкин;

депутат Мосгордумы, член фракции «Яблока» Дарья Беседина;

блогер Вадим Харченко;

активист Ибрагим Яганов;

блогер Антон Устимов (Пикули);

проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

Монеточка в мае прошлого года сообщила, что уехала из России в Литву. Основной причиной эмиграции артистка назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. В январе признать ее иноагентом попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, с инициативой он обратился к генпрокурору Игорю Краснову, писал Life.

Gulagu.net Осечкин основал в 2011 году, проект занимается защитой прав заключенных. В мае 2021 году он объявил о переносе деятельности проекта в Европу для обеспечения безопасности сотрудников. В июле Роскомнадзор заблокировал его сайт, объяснив это тем, что владелец не направил уведомления для включения в реестр организаторов распространения информации. В разные годы Gulagu.net публиковал видео с пытками заключенных, после которых ФСИН и Генпрокуратура начали проверку, а СК завел уголовные дела. В январе прошлого года проект опубликовал видео издевательств в колонии в Омске.

Монеточка в Telegram прокомментировала включение в список иноагентов фразой «oh yes!!!».

Дарья Беседина в разговоре с RTVI сообщила, что не знает причину, по которой ее внесли в реестр иноагентов. «Возможно моя общая позиция, система ценностей. Я не знаю, честно говоря, потому что я не имею ни малейшего понятия. Для меня это абсолютный сюрприз. Вы знаете, в нашей стране возможно, сейчас, наверное, все, что угодно. Для меня это сюрприз, это неожиданность», — сказала депутат Мосгордумы.