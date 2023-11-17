Минюст признал иноагентами Яну Троянову и Moscow Times

В реестре среди прочих оказались знаток «Что? Где? Когда?» и VPN-сервис, подавший в октябре иск к Роскомнадзору за незаконную, по его мнению, блокировку

Яна Троянова (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Минюст расширил реестр иноагентов, в него включены:

Илья Бер — телеведущий, журналист, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?», с 2008 по 2019 год — главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?», главред «Проверено.Медиа»;

— телеведущий, журналист, игрок спортивной версии «Что? Где? Когда?», с 2008 по 2019 год — главный редактор игры «Кто хочет стать миллионером?», главред «Проверено.Медиа»; Александр Морозов — политолог, журналист, ученый, преподает в Праге;

— политолог, журналист, ученый, преподает в Праге; Григорий Свердлин — бывший глава благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям;

— бывший глава благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям; Яна Троянова — актриса, телеведующая, снималась в фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериале «Ольга»;

— актриса, телеведующая, снималась в фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериале «Ольга»; Издание The Moscow Times ;

; Hidemy.network, владеющая VPN-сервисом HideMy.name.

Актриса попала в реестр за «распространение недостоверной информации» о решениях российских властей, выступала против действий России на Украине, ее действия сочтены формирующими негативный образ России. Она также участвовала «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», считает Минюст.

Попадание Бера в реестр Минюст объяснил тем, что он «распространял недостоверную информацию» о решениях властей России, участвовал в создании материалов иноагентов и выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Морозова включили за негативные оценки в отношении действий России на Украине, а также выступления в поддержку ВСУ и призывы к «действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России. По мнению ведомства, Свердлин своими действиями формировал негативный образ России, критиковал военную операцию на Украине, «распространял недостоверную информацию» о решениях властей и участвовал в создании материалов иноагентов.

The Moscow Times, по мнению Минюста, распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей, его действия формировали негативный образ России. Сайт издания был заблокирован прошлой весной из-за статьи, в которой говорилось, что 11 сотрудников Росгвардии из Хакасии отказались принимать участие в военной операции на Украине.

Hidemy.network Ltd., реализующая VPN-сервис «HideMy.name», «принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», указывают в министерстве. Ее действия также сочтены формирующими негативный образ России. В октябре этот сервис подал иск к Роскомнадзору, требуя снять блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов. Компания отмечала, что блокировки предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».

«Также на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента, в реестр включен М.И. Никандров», — добавили в Минюсте.