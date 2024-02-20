Госдума одобрила запрет на размещение рекламы у иноагентов

Законопроект запрещает размещение рекламы на любых платформах — сайтах, блогах, соцсетях. За нарушение будет грозить до двух лет лишения свободы. Цитировать нерекламные материалы иноагентов по-прежнему можно

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, в соцсетях и на других площадках людей и организаций, признанных властями иностранными агентами, следует из базы данных нижней палаты.

Проект внесли 15 февраля, его авторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций, отмечается на сайте Госдумы. По словам Володина, запрет на размещение рекламы коснется любых платформ — сайтов, блогов, соцсетей. «Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — написал он. За нарушение будет грозить до двух лет лишения свободы.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») уточнил в своем телеграм-канале, что цитировать информационные сообщения иноагентов по-прежнему можно, добавив соответствующую маркировку. «Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы», — написал он.

«Новые люди» не поддерживают законопроект в нынешнем виде и предложат к нему правки, сообщила замруководителя фракции Сардана Авксентьева, передает «РИА Новости».

Володин, обосновывая необходимость законопроекта, заявлял о «многочисленных обращениях» от возмущенных тем, что «блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях». По данным Единого реестра интернет-рекламы, который ведет Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре, в 2023 году российские бренды потратили на рекламу у иностранных агентов 133 млн руб.

В реестре иноагентов по состоянию на 20 февраля числятся 764 человека и организации.