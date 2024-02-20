 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдума одобрила запрет на размещение рекламы у иноагентов

Дума в первом чтении одобрила запрет на размещение рекламы у иноагентов
Законопроект запрещает размещение рекламы на любых платформах — сайтах, блогах, соцсетях. За нарушение будет грозить до двух лет лишения свободы. Цитировать нерекламные материалы иноагентов по-прежнему можно
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, в соцсетях и на других площадках людей и организаций, признанных властями иностранными агентами, следует из базы данных нижней палаты.

Проект внесли 15 февраля, его авторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций, отмечается на сайте Госдумы. По словам Володина, запрет на размещение рекламы коснется любых платформ — сайтов, блогов, соцсетей. «Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — написал он. За нарушение будет грозить до двух лет лишения свободы.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») уточнил в своем телеграм-канале, что цитировать информационные сообщения иноагентов по-прежнему можно, добавив соответствующую маркировку. «Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы», — написал он.

Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов
Технологии и медиа
Фото:Worawee Meepian / Shutterstock

«Новые люди» не поддерживают законопроект в нынешнем виде и предложат к нему правки, сообщила замруководителя фракции Сардана Авксентьева, передает «РИА Новости».

Володин, обосновывая необходимость законопроекта, заявлял о «многочисленных обращениях» от возмущенных тем, что «блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях». По данным Единого реестра интернет-рекламы, который ведет Главный радиочастотный центр при Роскомнадзоре, в 2023 году российские бренды потратили на рекламу у иностранных агентов 133 млн руб.

В реестре иноагентов по состоянию на 20 февраля числятся 764 человека и организации.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума иностранные агенты иноагенты реклама законопроект
Материалы по теме
В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов
Политика
Володин назвал дату рассмотрения закона о запрете рекламы у иноагентов
Политика
Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29
В Швеции заявили, что Россия показала устойчивость в конфликте на Украине Политика, 14:52
Пять актуальных профессий в IT для тех, кто хочет сменить специальность Pro, 14:50
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов Недвижимость, 14:45
Экс-главу Севастополя Овсянникова освободили из-под ареста в Лондоне⁠ Политика, 14:40
Как сформировать внутренний и внешний кадровый резерв Pro, 14:38
Минэнерго предложило Европе проявить инициативу по транзиту через Украину Политика, 14:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Отток из «золотых» ETF увеличился с начала года. При чем здесь биткоин Крипто, 14:21
Фермеры в Польше перекрыли железную дорогу, высыпав зерно из вагонов Политика, 14:21
Золото и металлы: чего ждать держателям акций российских компаний Pro, 14:16
Вторая ракетка мира Соболенко сенсационно вылетела с турнира в Дубае Спорт, 14:14
Госдума одобрила запрет на размещение рекламы у иноагентов Политика, 14:11
Суд отказался взыскать ₽5 млн с блогера за использование мема «Ждун» Общество, 14:07
Минфин указал на риски доллара как мировой валюты Инвестиции, 14:07