Минюст внес в реестр иноагентов Смольянинова и Троицкого

Также в обновленный реестр попали юрист Анатолий Фурсов, бывший клирик Троицкого храма деревни Чашниково Сергей Кирсанов и ООО «ТЕНЕС»

Артур Смольянинов (Фото: Александра Краснова / ТАСС)

Минюст России внес в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова и журналиста Артемия Троицкого, следует из списка на сайте ведомства.

Также в реестр попали:

Анатолий Фурсов — юрист, управляющий партнер коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры»;

Сергей Ухов — экс координатор штаба Навального в Перми (в 2021-м суд признал штабы Навального экстремистскими организациями и запретил);

Александр Шелест — украинский журналист;

Сергей Кирсанов — бывший клирик Троицкого храма села Чашниково Солнечногорского района, освобожден от должности в феврале 2021 года;

ООО «ТЕНЕС» — в учредителях компании в том числе значатся журналисты Антон Долин и Михаил Зыгарь (оба признаны иноагентами). По закону попавшие в реестр иноагентов должны открыть юрлицо в течение месяца после включения в список, юрлицо используется для подачи отчетности.

Артур Смольянинов ранее неоднократно критиковал действия России на Украине, а после его интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано Роскомнадзором), в котором он рассказал о ненависти к «людям по ту сторону фронта», отметив, что сражался бы на стороне Киева, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести на актера уголовное дело.

Музыкальный критик, бывший музыкант Артемий Троицкий уехал из России еще в 2014 году. Он также неоднократно критиковал политику российских властей и высказывался против проведения спецоперации на Украине.

Сергей Ухов связал внесение в реестр иноагентов с его работой на канале «Пермь 36.6», который он называет единственным в регионе СМИ, выступившим «с жесткой антивоенной позицией». Ухов намерен обжаловать включение в список.

В последний раз Минюст обновлял реестр иноагентов 23 декабря 2022 года. Тогда в него попали, в том числе, журналистка Анастасия Жвик, журналист Андрей Колесников, правозащитница Светлана Ганнушкина и журналист Глеб Пьяных.

Понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале он распространялся только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице-иноагенте также должно сопровождаться маркировкой.



Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1 декабря 2022 года Минюст опубликовал единый список иностранных агентов. При этом в нем оказались лица, ранее исключенные из него. Напротив названий организаций в списке указаны их ИНН и ОГРН (основной государственный регистрационный номер), а физлица упоминаются с датой рождения.Сейчас в реестре 520 человек, СМИ и организаций.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным агентом считается лицо, получившее «поддержку из-за рубежа» либо находящееся «под иностранным влиянием» и занимающееся политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной и военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.