Пушкина указала на пробелы в стратегии по борьбе с ВИЧ

Власти предлагают к 2030 году обеспечить терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включенных в специальный реестр. Однако «эпидемии не читают стратегий» и реестр включает далеко не всех, отметила Пушкина

Оксана Пушкина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Борьба с ВИЧ-инфекцией в России усложняется из-за перевода в статус иностранного агента некоммерческих организаций (НКО), которые работают с группами риска, заявила РБК депутат Госдумы и член попечительского совета фонда «СПИД.Центр» Оксана Пушкина.

Так она прокомментировала принятую накануне стратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 года. Документ предусматривает повышение информированности россиян о заболевании, расширение тестирования и увеличения охвата антиретровирусной терапией. Доля граждан, находящихся в федеральном регистре лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию, и получающих антиретровирусную терапию, должна составлять к 2030 году 95%.

«Тезисы хорошие. Выявлять как можно больше и лечить. Всегда в России была проблема работы внутри групп риска — именно там необходимо тестировать, тогда эффективность тестирования может вырасти в разы», — рассказала Пушкина. По ее словам, из 100 человек в России положительный тест на ВИЧ получает примерно один, для 100 мужчин, практикующих секс с мужчинами, этот показатель достигает 10–15 человек, а для 100 внутривенных наркопотребителей — 40.

При этом в последнее время НКО, которые работают с группами риска, переводят в статус иностранного агента, отметила Пушкина. В качестве примера она привела фонд «Гуманитарное действие», который объявили иноагентом на этой неделе. Организация оказывает медико-социальную помощь наркозависимым, включая профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза.