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Пушкина указала на пробелы в стратегии по борьбе с ВИЧ

Власти предлагают к 2030 году обеспечить терапией 95% ВИЧ-инфицированных, включенных в специальный реестр. Однако «эпидемии не читают стратегий» и реестр включает далеко не всех, отметила Пушкина
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Борьба с ВИЧ-инфекцией в России усложняется из-за перевода в статус иностранного агента некоммерческих организаций (НКО), которые работают с группами риска, заявила РБК депутат Госдумы и член попечительского совета фонда «СПИД.Центр» Оксана Пушкина.

Так она прокомментировала принятую накануне стратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 года. Документ предусматривает повышение информированности россиян о заболевании, расширение тестирования и увеличения охвата антиретровирусной терапией. Доля граждан, находящихся в федеральном регистре лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию, и получающих антиретровирусную терапию, должна составлять к 2030 году 95%.

«Тезисы хорошие. Выявлять как можно больше и лечить. Всегда в России была проблема работы внутри групп риска — именно там необходимо тестировать, тогда эффективность тестирования может вырасти в разы», — рассказала Пушкина. По ее словам, из 100 человек в России положительный тест на ВИЧ получает примерно один, для 100 мужчин, практикующих секс с мужчинами, этот показатель достигает 10–15 человек, а для 100 внутривенных наркопотребителей — 40.

При этом в последнее время НКО, которые работают с группами риска, переводят в статус иностранного агента, отметила Пушкина. В качестве примера она привела фонд «Гуманитарное действие», который объявили иноагентом на этой неделе. Организация оказывает медико-социальную помощь наркозависимым, включая профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза.

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«НКО нужно помогать, не мешать работать. И достаточно финансировать, чтобы им не приходилось зависеть от международных грантов. Ценность работы НКО в тестировании уязвимых групп переоценить сложно», — сказала Пушкина.

В тестировании важен КПД, указала депутат. «Лечить 95% людей от находящихся в регистре — прекрасно. Но охват лечением мы должны рассчитывать от прогностической цифры (рассчитанной математическим моделированием). Так, в регистре около 800 тыс. человек — и их очень важно лечить, а расчетная цифра — 1 млн 300 тыс. или больше. Именно от нее нужно рассчитывать охват лечением», — рассказала Пушкина. Еще 300–500 тыс. человек, инфицированных ВИЧ, не выявлены и большая часть не знает о своем заболевании, пояснила она.

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Значительная часть из недовыявленных относится к группам риска и именно с ними необходимо работать, считает Пушкина. «И здесь встает вопрос заместительной терапии для опиатных (героиновых) наркопотребителей, которая в России запрещена. Без разработки подходов доступа к самой многочисленной группе риска — инъекционные наркопотребители — нам вряд ли удастся значительно снизить количество новых случаев и к 2030 году, и к 2050-му тоже», — указала депутат.

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Фото:duma.gov.ru

Пушкина отметила, что эпидемия развивается по своим законам и «не читает стратегий». Так останется до тех пор, пока не будут воплощены действенные меры. «В случае ковида — это вакцинация, а в случае ВИЧ-инфекции на сегодняшний день это лечение действительно всех, а не от расчетного числа. И применение действенных методов профилактики — раннее выявление, работа в уязвимых группах, раннее лечение, доконтактная профилактика среди часто рискующих групп», — считает она. «То есть ключевой вопрос: где люди, которые вне регистра, как их найти, выявить у них ВИЧ и обеспечить прием терапии так, чтобы они не прервали ее? Вот о чем мы должны думать», — заключила Пушкина.

Авторы
Анастасия Батманова, Кирилл Сироткин
ВИЧ Оксана Пушкина наркоманы
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