Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов

Основанием для включения певицы Земфиры Рамазановы в реестр иностранных агентов стало то, что она занимается антироссийской политической деятельность, заявил Минюст. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.

Согласно документам, политическая деятельность Земфиры выразилась в размещении на Youtube-канале и в социальных сетях заявлений в поддержку Украины, а также с критикой России из-за проведения военной операции. Кроме того, она в разное время получала финансирование от трех зарубежных источников, добавляет агентство.

Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года, пояснив, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников».

В мае того же года Земфира направила иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил заявление. В июле певица оспорила решение суда, но в мае 2024 года Второй кассационный суд отказался снимать с Земфиры статус иностранного агента.