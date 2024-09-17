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Политика ,  
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Минюст объяснил включение Земфиры в реестр иноагентов

Минюст заявил об антироссийской политической деятельности Земфиры

Основанием для включения певицы Земфиры Рамазановы в реестр иностранных агентов стало то, что она занимается антироссийской политической деятельность, заявил Минюст. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.

Согласно документам, политическая деятельность Земфиры выразилась в размещении на Youtube-канале и в социальных сетях заявлений в поддержку Украины, а также с критикой России из-за проведения военной операции. Кроме того, она в разное время получала финансирование от трех зарубежных источников, добавляет агентство.

Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из иноагентов
Политика

Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года, пояснив, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников».

В мае того же года Земфира направила иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил заявление. В июле певица оспорила решение суда, но в мае 2024 года Второй кассационный суд отказался снимать с Земфиры статус иностранного агента.

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Земфира Рамазанова

певица, поэт, композитор
26 августа 1976 года
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