Минюст признал иноагентами музыканта Лёву Би-2 и экс-депутата Госдумы от ЕР Гаджиева

Минюст признал иноагентами Лёву Би-2 и экс-депутата Госдумы от ЕР

Лёва (Егор Бортник) (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Минюст признал экономиста Владислав Иноземцева и музыканта Лёву Би-2 (Егора Бортника) иноагентами. Кроме того, в список попал экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев.

Минюст пояснил, что Лева Би-2 «негативно высказывался «высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», а также критиковал военную операцию на Украине.

Экс-депутат Гаджиев, по данным ведомства, будучи за пределами России, «выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке властей Украины». Это он делал с целью получения иностранного гражданства, добавили в министерстве.

Иноземцев, проживающий за пределами России, участвовал в подготовке материалов иностранных агентов и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Также в реестр попали:

«Общенародный Союз Возрождения России»,

«Совет матерей и жен»

директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии (Фонд Карнеги признан иноагентом) Александр Габуев

социолог Александра Архипова,

журналистка Ирина Аллеман.

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