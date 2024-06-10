В Госдуме впервые вступились за однопартийца-иноагента

Минюст признал московского мундепа Павла Иванова иноагентом, заявив, что тот «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции». Его однопартийцы в Госдуме не согласны с этим решением

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Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов призвали Минюст рассмотреть возможность исключить из реестра иностранных агентов своего однопартийца, московского муниципального депутата Павла Иванова, сообщает «Коммерсантъ». Парламентская партия впервые вступается за коллегу, который получил этот статус, отмечает издание.

Минюст признал Иванова иноагентом 31 мая. Это решение ведмоство объяснило тем, что депутат «неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них», распространял сообщения других иноагентов, а также недостоверные сведения о решениях и политике властей.

В обращении Обухова и Парфенова на имя министра Константина Чуйченко говорится, что Иванова внесли в реестр по причинам, которые носят политический характер, в том числе с целью не допустить его до выборов в Мосгордуму в сентябре 2024 года (признанные иностранными агентами россияне не могут участвовать в выборах любого уровня, согласно закону, который президент Владимир Путин подписал 15 мая).

Парфенов сказал газете, что Иванов должен был выдвинуться в Мосгордуму по одному из округов в центре. «Видимо, решили от него таким образом на этих выборах избавиться», — предположил парламентарий. Он считает решение Минюста необоснованным: по словам Парфенова, для внесения в реестр «должны быть серьезные основания», например, иностранное финансирование, но «здесь ситуация совершенно противоположная».

Парламентские партии ранее не поручались публично за своих соратников-иноагентов. Поддержку однопартийцам выражала «Яблоко», которая не представлена в Госдуме, отмечает издание. Иноагентами признаны депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Дарья Беседина из Мосгордумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что по состоянию на начало мая в реестре Минюста были десять депутатов разного уровня.