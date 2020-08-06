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Путин назначил бывшего зампредседателя Верховного суда замглавы Минюста

Олег Свириденко
Олег Свириденко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин 6 августа подписал указ о назначении заместителя главы Верховного суда Олега Свириденко заместителем министра юстиции. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Высшая квалификационная коллегия суде 16 июля сообщала, что рассмотрит вопрос о прекращении полномочий не только Свириденко, но и еще одного заместителя главы Верховного суда — Василия Нечаева.

Материал дополняется. 

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