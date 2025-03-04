Парламент Грузии одобрил «американскую версию» закона об иноагентах

Документ — прямая копия американского закона. В парламенте Грузии заявили, что у страны должны быть такие же «рычаги воздействия» в законодательстве, как и у США

Фото: parliament.ge

Парламент Грузии принял в первом чтении новую версию закона об иностранных агентах, сообщает Interpressnews. Проект правящей «Грузинской мечты» поддержали 84 депутата.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе говорил, что документ — прямая копия американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), а в прошлом году власти приняли его «упрощенную версию». Премьер Ираклий Кобахидзе призвал привести закон «в соответствие с международными стандартами защиты прав человека», проект внесли в конце февраля.

Новый проект определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации иноагентов, представление их финансовой декларации и другие вопросы. За уклонение от требований грозит уголовная ответственность. Как пишет «Sputnik Грузия», документ предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических.

За соблюдением норм закона будет следить Антикоррупционное бюро.

Для Грузии важно иметь такие же «рычаги воздействия» в законодательстве, как и у США, заявил депутат «Грузинской мечты», глава комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе. По его словам, действующие в стране нормы намного мягче американских.

«Так же как американский народ имеет право защищать свой суверенитет, грузинский народ имеет не меньшее право на укрепление своего суверенитета и независимости, а также на то, чтобы общественность знала, кто платит и как используются эти средства», — сказал Гордуладзе (цитата по грузинскому «Первому каналу»).

Прошлой весной грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на вето президента (тогда этот пост занимала Саломе Зурабишвили). В документе говорилось о регистрации в соответствующем реестре некоммерческих организаций и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. Отказ от регистрации предусматривал штрафы.

Инициатива вызвала массовые протесты в Грузии, оппозиция назвала закон «российским», что в Кремле посчитали необоснованным. Западные страны призывали Тбилиси либо переписать документ, либо от него отказаться, в Венецианской комиссии назвали его антидемократическим. Летом 2024 года США ввели визовые ограничения против членов руководства страны. Кобахидзе называл закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз. Тем не менее прошлой осенью он заявил, что переговоры о вступлении в ЕС отложены до конца 2028 года.