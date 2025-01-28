Депутаты запретят иноагентам «ёрничать» и проводить мастер-классы

Целью новых ограничений в отношении иноагентов, в частности, является их исключение из всей системы просвещения, заявил Василий Пискарев. Для этого им запретят преподавать не только детям, но и взрослым

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В Госдуме подготовили новые инициативы против иностранных агентов, сообщил во вторник на заседании комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее глава Василий Пискарев. Целью поправок в законодательство, в частности, является «полное исключение иноагентов из всей системы просвещения».

Законопроекты планируется внести в Думу до конца недели, сообщил Пискарев.

Одна из инициатив депутатов — полный запрет людям, признанным Минюстом иноагентами, осуществлять просветительскую и образовательную деятельность. В случае принятия законопроекта иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии для всех граждан России, в том числе для взрослых, объяснил Пискарев. Если иноагентом признают образовательную организацию, то действие ее лицензии будет прекращаться.

По словам Пискарева, сейчас в реестре Минюста состоит более 50 иноагентов, которые «активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения».

В 2022 году иноагентам запретили вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних или преподавать в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Кроме того, организации-иноагенты не могут вести образовательные проекты для несовершеннолетних.

Еще одна новая инициатива депутатов касается муниципальной поддержки людей, признанных иноагентами. «В действующем законодательстве содержатся нормы, которые позволяют сегодня оказывать иностранным агентам финансовую или иную имущественную поддержку со стороны муниципальных органов власти, а также дают возможность получения иноагентами денежных средств в виде пожертвований в тех случаях, когда они прикрываются вывеской социально-ориентированных организаций», — заявил Пискарев. Поэтому в комиссии подготовили предложения о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку и быть включенными в реестр социально-ориентированных НКО.

В 2022 году иноагентам уже запретили получать государственную финансовую поддержку, а позже — и имущественную.

Готовятся также и изменения в КоАП, которые позволят заочно привлекать иноагентов к административной ответственности в случае, если они находятся за границей, за нарушение законодательства об иноагентах (ФЗ-255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

Помимо этого, комиссия предлагает ужесточить ответственность за неисполнение уже существующих требований Минюста к иноагентам. В ст. 19.4 КоАП прописаны санкции за неповиновение распоряжению органа, который осуществляет государственный надзор. Они предполагают предупреждение или штраф для физлиц в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб., для должностных лиц — штраф от 2 до 4 тыс. В комиссии предлагают повысить штрафы и установить их для физлиц в размере от 30 до 50 тыс., для должностных лиц — от 100 до 300 тыс., для юрлиц — от 300 до 500 тыс.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагента (прописана в ч. 5 ст. 19.34 КоАП).

Еще одна инициатива касается наказания за маркировку с несоблюдением утвержденной формы. За это предлагают наказывать штрафами в размере до 50 тыс. руб. «Сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ёрническом стиле, или даже рекламируют близкие им ресурсы», — пояснил глава комиссии. По мнению Пискарева, иноагенты делают это «для нагнетания общественно-политической обстановки».

В декабре 2024 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала новые ограничения для иноагентов. «Они родились в нашей стране, получили бесплатное образование, заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России. И таким предателям, конечно, нет прощения», — заявляла она.

Ранее опрошенные РБК юристы называли некоторые принимаемые в отношении иноагентов нормы неконституционными. Таковыми они сочли, например, последнее ужесточение законодательства, которым иноагентов обязали хранить деньги, полученные от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, транспорта, сдачи их в аренду, на рублевых спецсчетах. Воспользоваться деньгами можно будет после снятия статуса иноагента.

В частности, они увидели нарушение ст. 35 Конституции, в которой говорится, что право частной собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.