«Комитета против пыток» самоликвидировался
Члены «Комитета против пыток» приняли решение о ликвидации организации в связи с внесением в реестр иностранных агентов. Об этом РБК сообщил бывший председатель объединения Сергей Бабинец.
Минюст включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов 10 июня. По словам Бабинеца, министерство указало, что целями деятельности организации являются «представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий».
«[При этом] в реестре ничего не сказано о борьбе с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением со стороны представителей власти, а между тем — это основная наша цель», — заявил экс-председатель объединения.
Он также сравнил деятельность «Комитета против пыток» с деятельностью российской прокуратуры и поинтересовался, «почему представление интересов человека в суде является, судя по всему, политической деятельностью, а такая же работа прокуратуры — нет».
Он указал, что юристы «Комитета против пыток» каждый день посещали следственные отделы, суды, встречались с представителями власти всех уровней, прокурорами и руководителями Следственного комитета, однако статус «иноагента» не позволит вести эту работу. «Пострадавшие от пыток и полицейского насилия фактически лишаются шанса добиться справедливости. Мы не можем бросить 188 дел, работа по которым ведется в настоящее время. Это 188 историй нечеловеческой жестокости и надежды на справедливость — наш долг довести их до конца. О своих планах мы сообщим в ближайшее время», — заключил Бабинец.
«Комитет против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. Организация была создана в 2000 году. К 2022 году ее специалисты проверили 3178 заявлений о нарушении прав человека, добились выплаты более 297 млн руб. в качестве компенсаций и осуждения 159 силовиков по делам о применении пыток.
Это уже третий раз, когда «Комитет против пыток» признают иноагентом, вследствие чего организация вынуждена самоликвидироваться. Так, в 2015 году Минюст признал «Комитет против пыток» НКО, выполняющей функции иностранного агента. В ведомстве заявили, что КПП ставил целью воздействовать на принятие госорганами решений, направленных на изменение их политики. После признания иноагентом и отказа суда пересмотреть решение юрлицо сообщило о ликвидации.
Затем была создана новая организация — «Комитет по предотвращению пыток». В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица.
До февраля 2022 года комитет возглавлял правозащитник Игорь Каляпин, входивший в президентский Совет по правам человека. Однако 7 февраля он объявил о своей отставке из-за разногласий с коллегами. Ранее в июле против Каляпина возбудили административное дело.Его обвиняли в сотрудничестве с чешской неправительственной организацией «Человек в беде» (в России признана нежелательной), сообщала «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Как отмечает издание, в документах по делу содержались скриншоты публикаций с сайта Комитета против пыток, датированные 2015, 2016 и 2017 годами с упоминанием чешской организации.