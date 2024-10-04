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Российские стриминги начнут маркировать музыкантов-иноагентов

Горелкин: российские стриминги начнут маркировать музыкантов-иноагентов
Речь идет о сервисах «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка», за исполнением требований будет следить РКН, заявил депутат Антон Горелкин. В реестре иноагентов Минюста оказались десятки артистов
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

С 4 октября стриминговые сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» должны начать маркировать исполнителей, признанных в России иностранными агентами, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По словам парламентария, отрасль долго обсуждала, как реализовать идею, «но решение было найдено. «Регулятор будет внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких-либо нарушений», — написал он.

Горелкин считает, что за счет маркировки «каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов».

«По требованию российского законодательства музыкальные стриминги должны обеспечивать техническую возможность для маркировки иноагентов», — сообщили РБК в «МТС Музыке». Сервис отметил, что не работает с артистами и их контентом напрямую, а сведения о внесении музыкантов в реестр иноагентов получает от отраслевых объединений или госорганов. Об этом же заявили в «Яндекс Музыке».

РБК направил запросы в «VK Музыку» и «Звук».

На момент написания заметки в сервисах пока не отображается соответствующая маркировка.

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Минюст внес в реестр иностранных агентов десятки музыкантов, в их числе — основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, Земфира, Егор Бортник (Лёва Би-2), Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), лидер «Ногу свело!» Максим Покровский, Мирон Федоров (Oxxxymiron) и другие.

Летом 2023 года опрошенные РБК артисты, попавшие в список Минюста, сообщили, что перестали получать выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России за последние месяцы. В Российском авторском обществе заявили, что выплаты музыкантам-иноагентам должны проходить по аналогии с авторами из стран, которые власти признали недружественными, — через специальный рублевый счет «О» и с согласия правительства.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Стогова Евгения Стогова
иностранные агенты иноагенты музыка артисты стриминговый сервис «Яндекс Музыка» VK МТС Минюст Роскомнадзор
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