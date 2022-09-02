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Минюст внес Макаревича, Шаца, Галямину и Гордееву в список иноагентов

СМИ-иноагентом также признали главреда издания «Новая газета. Европа» Кирилла Мартынова. В список физлиц-иноагентов попали украинский журналист Дмитрий Гордон и предприниматель Борис Зимин
Андрей Макаревич и Михаил Шац
Андрей Макаревич и Михаил Шац (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов одну организацию и шесть человек, в том числе актера и телеведущего Михаила Шаца и политика Юлию Галямину.

Также в этот список попали общество с ограниченной ответственностью «Новости» (учредитель красноярской телекомпании ТВК), блогер Кирилл Федоров, журналист и политолог Сергей Медведев, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко. Число фигурантов списка выросло до 179.

Одновременно ведомство расширило реестр физлиц-иноагентов, добавив в него музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, политолога Федора Крашенинникова, журналистку Катерину Гордееву, украинского журналиста Дмитрия Гордона, экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом) Ивана Жданова (Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов), бизнесмена и общественного деятеля Бориса Зимина.

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У всех новых участников списка физлиц-иноагентов в графе об иностранных источниках указана Украина; у Крашенинникова — еще и Deutsche Welle (внесена в список СМИ-иноагентов). Теперь в этом реестре 19 человек.

Галямина сообщила РБК, что узнала о решении Минюста из СМИ и планирует обжаловать его. «Для меня это не было неожиданностью, хотя, конечно, мне было очень неприятно, что такое произошло, ведь это не соответствует действительности. Но многих людей сейчас маркируют «желтой звездой», — сказала политик.

Шац после начала военной операции на Украине подписал обращение российских комиков к президенту Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия. В интервью «Настоящему времени» (также признано СМИ-иноагентом) телеведущий рассказывал, что получал звонки и сообщения с угрозами; он был вынужден покинуть Россию и переехать в Израиль.

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Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. Весной «Машина времени» объявила, что организаторы отменили концерты группы в России, запланированные на лето. По данным «Фонтанки», коллектив фигурирует в списке артистов, чьи выступления власти страны признали нежелательными.

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Мартынов покинул Россию в марте, незадолго до того, как «Новая газета» приостановила выпуск бумажной и онлайн-версий до окончания боевых действий на Украине. Сотрудники, уехавшие из страны, создали издание «Новая газета. Европа». В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту.

Гордеева летом выпустила фильм «Человек и война», герои которого стали свидетелями событий на Украине.

22 июля ведомство признало физическим лицом — иноагентом жену Шаца, телеведущую Татьяну Лазареву. Тогда же в реестр внесли блогеров Веронику Белоцерковскую и Максима Каца, оппозиционера Руслана Шаведдинова и муниципального депутата Илью Яшина. Последний арестован по статье о фейках про Вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

В средине июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным агентом считается лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» либо находится «под иностранным влиянием» и занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Минюст реестр иноагентов СМИ-иноагенты Андрей Макаревич Михаил Шац Дмитрий Гордон
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