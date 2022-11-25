Минюст признал иноагентами Евгения Ройзмана, Анну Монгайт и Илью Новикова
Минюст расширил список физических лиц — иностранных агентов, включив в него политика, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, телеведущую «Дождя» (включен в список иноагентов) Анну Монгайт, адвоката и бывшего знатока передачи «Что? Где? Когда?» Илью Новикова и еще трех человек, следует из данных на сайте ведомства.
Также в обновленный реестр попали:
- журналистка Александра Гармажапова;
- политолог Виталий Ковин (также с сентября 2021 года значится в списке СМИ-иноагентов);
- юрист уфимского штаба Навального (в 2021-м суд признал штабы Навального экстремисткими организациями и запретил) Федор Телин.
В сведениях об иностранных источниках финансирования у всех участников списка значится «Украина».
Кроме этого, Минюст расширил реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список включили учрежденное уже фигурирующим в списке иноагентов социологом Искандером Ясавеевым ООО «Город без преград», а также журналистку из Сахалина Любовь Барабашову.
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