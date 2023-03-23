Минюст признал иноагентами юриста Чикова и блогера Варламова

Всего в реестр попали пять граждан и одна организация. Чиков признан иноагентом после интервью Юрию Дудю (внесен в тот же список)

Илья Варламов (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Минюст включил в список иноагентов адвоката Павла Чикова и блогера Илью Варламова.

Кроме них иноагентами признали журналиста Богдана Бакалейко, учредителя «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлану Ладу-Русь (Пеунову), политолога Руслана Айсина и сайт «Парни Плюс».

Ранее Чиков дал интервью также признанному иноагентом Юрию Дудю.

Варламов, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа.

Чиков тоже попал в реестр из-за распространения недостоверных сведений и «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов», полагает Минюст.

Лада-Русь, считают в ведомстве, призывала к борьбе с властью, выступала против военных действий на Украине, а также «формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Живет за границей, объявлена в федеральный и международный розыск. Лада-Русь — бывший председатель ликвидированной в 2016 году партии «Воля». Решение о ликвидации было принято Верховным судом по иску Минюста из-за обвинений в распространении материалов, внесенных в список экстремистских. Лада-Русь была заочно арестована и объявлена в международный розыск по делу о мошенничестве. В 2012 году она баллотировалась на пост президента, но ЦИК отказала ей в регистрации.

Журналист телеканала «Дождь» (в реестре иноагентов) Бакалейко «распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, участвовал в создании сообщений и материалов средств массовой информации, включенных в реестр иностранных агентов», а также распространял негативную информацию о властях и выступал против действий России на Украине.

Айсин «распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, высказывался против специальной военной операции на Украине», считают в Минюсте.

«Парни Плюс / Парни+» внесены в список из-за «пропаганды ЛГБТ-отношений».

РБК обратился за комментарием к Илье Варламову, Павлу Чикову, Руслану Айсину, Богдану Бакалейко, а также в объединение «Парни Плюс / Парни+».