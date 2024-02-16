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Минюст внес в реестр иноагентов Олега Тинькова

Минюст внес в реестр иноагентов Олега Тинькова и актера Никиту Кукушкина
В реестр также попали актер Никита Кукушкин и еще три человека. И Тиньков, и Кукушкин ранее выступали с критикой спецоперации на Украине. Оба проживают за пределами России
Олег Тиньков (в реестре иностранных агентов)
Олег Тиньков (в реестре иностранных агентов) (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Минюст добавил в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова.

Министерство считает, что он распространял материалы других иноагентов, распространял недостоверные сведения о политике властей России и выступал против военной операции на Украине.

Помимо него ведомством признаны иностранными агентами:

  • актер Никита Кукушкин (выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов);
  • литературный критик Анна Наринская (выступала против специальной военной операции, пропагандировала ЛГБТ-отношения);
  • правозащитник Аслан Арцуев (выступал против специальной военной операции, призывал к нарушению территориальной целостности России);
  • философ Юлия Синеокая (выступала против специальной военной операции, распространяла материалы иноагентов).

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Бизнес
Олег Тиньков

Тиньков выступил против военной операции на Украине в феврале 2022 года. В апреле он продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не разглашались. Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка из-за его позиции по спецоперации «за копейки». Бизнесмен также утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли. В октябре прошлого года Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства.

Кукушкин учился в классе Кирилла Серебренникова в школе-студии МХАТ, после окончания продолжил работать под руководством Серебренникова в «Седьмой студии» и «Гоголь-центре». Играл в большинстве спектаклей театра. В 2019 году поставил в «Гоголь-центре» свою первую режиссерскую работу, спектакль «Боженька» по пьесе Валерия Печейкина. В октябре 2021 года стал амбассадором в TikTok России просветительского челленджа Тинькофф Банка и благотворительной организации «Журавлик» против детского буллинга. Зрителям на YouTube известен по клипам группы Cream Soda (где актер часто появлялся) и шоу «Чикен Карри».

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Наринская в разное время публиковалась в «Коммерсанте», журнале «Эксперт» и «Новой газете». На телеканале «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией) несколько лет выходила ее совместная программа с Григорием Ревзиным «Наринская и Ревзин». С 2022 по 2023 год Наринская была специальным корреспондентом русскоязычного телеканала OstWest.

Синеокая — автор более 170 научных работ. С 2015 года входила в координационный совет профессоров РАН, а в 2019 году была избрана членом-корреспондентом РАН. Лауреат золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний «Научные достижения России» в номинации «Гуманитарные и общественные науки» (2016). В феврале 2022 года уехала во Францию. В Париже основала «Независимый институт философии».

Арцуев — чеченский активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria. В настоящее время проживает в Германии, выступает с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина. В 2021 году сообщил о похищении своих родственников в Чечне.

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Теги
Андрей Гатинский, Илья Пламенев Илья Пламенев
Олег Тиньков Кукушкин иноагенты Минюст Военная операция на Украине
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