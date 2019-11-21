Депутаты разрешили признать физлиц иностранными агентами

Тем, кто будет признан иноагентом, придется делать пометку о своем статусе в распространяемых материалах. Теперь изменения должны утвердить Совфед и президент

Госдума в третьем чтении приняла поправки к двум законам, позволяющие признавать физическое лицо иностранным агентом, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, иноагентами можно будет признавать лиц, которые распространяют материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц с иностранным финансированием.

В соответствии с другой поправкой СМИ, которые были признаны иноагентами, должны будут учредить российское юрлицо в статусе иноагента, чтобы работать в стране. Все их материалы должны будут содержать пометку о том, что их распространяет иноагент.

«Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован», — говорится на сайте Думы.