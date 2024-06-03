Мэр Тбилиси: не зарегистрировавшиеся иноагентами НПО и СМИ не смогут работать

В Грузии рассказали, что грозит нарушителям закона об иноагентах

В случае отказа регистрироваться в качестве иноагентов СМИ и неправительственным организациям будут грозить штрафы и арест счетов. Закон был принят в мае и подписан спикером парламента 3 июня. Он вызвал массовые протесты

Фото: Михаил Егиков / ТАСС

Если СМИ и неправительственные организации в Грузии откажутся регистрироваться в качестве иностранных агентов, им будут грозить финансовые санкции и арест счетов. Впоследствии такие организации не смогут функционировать, заявил журналистам мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает Interpressnews.

По словам мэра, закон об иноагентах «требует одного — прозрачности». «Если вы делаете доброе дело и не имеете злых намерений, в чем проблема заполнить декларацию и показать свои финансы? Откуда вы получаете доход и какие конкретно проекты финансируете?» — задался он вопросом.

Каладзе заявил, что все время, пока законопроект рассматривали в парламенте, «слышал столько грязи и нападок»: документ «пытались представить как «российский закон». «Но это не сработало», — считает мэр.

В мае грузинский парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который спровоцировал массовые протесты в стране. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на «закон об иноагентах», но депутаты преодолели его. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на принятие закона заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» «отдалила страну от пути к европейской интеграции, проигнорировав стремления грузинского народа, которые неделями выходили на протесты», отметив, что этот шаг ставит под угрозу отношения с Соединенными Штатами.

Брюссель подчеркнул, что закон противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза, и призвал Тбилиси «твердо вернуться на путь к ЕС». Там также сообщили, что «рассматривают все варианты реагирования на эти события».

В Кремле назвали абсурдным считать грузинский «закон об иноагентах» «русским проектом», указав, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.