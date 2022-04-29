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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Из списка СМИ-иноагентов исключены Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина, связанные с движением «Голос» (признан иноагентом). В реестре остались 150 фигурантов
Аркадий Любарев
Аркадий Любарев (Фото: golosinfo.org)

Минюст впервые сократил список СМИ-иноагентов, следует из данных на его сайте.

Из списка исключили Аркадия Любарева — эксперта по выборам, члена совета движения «Голос» (признан иноагентом) и Людмилу Кузьмину — самарскую правозащитницу, регионального координатора «Голоса».

Всего в реестре СМИ-иногентов остались 150 фигурантов. В прошлый раз его обновляли в пятницу, 22 апреля. Тогда Минюст признал СМИ-иноагентами главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, авторов «Радио Свобода» (включено в список СМИ-иноагентов) Артура Асафьева, Екатерину Лушникову и Владимира Воронова, ЛГБТ-активиста Ярослава Сироткина, а также социолога Виктора Вахштайна.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Материал дополняется.

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Минюст СМИ-иноагенты иноагенты
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