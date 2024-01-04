Уголовные дела за диверсии и шпионаж в пользу Украины

В течение года ФСБ сообщало о задержании людей по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Речь шла в том числе о передаче данных о передвижении российской военной техники в различных регионах страны, поджогах релейных шкафов на железной дороге. Задержания проходили как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так и в регионах, далеких от зоны проведения военной операции. В конце июля ФСБ сообщила, что два украинских агента получили по 15 лет колонии, однако не уточнила, где они действовали. 6 октября в Крыму к 13 годам лишения свободы был приговорен гражданин Украины Сергей Цыгипа. Суд счел доказанным, что он передавал информацию о перемещении военнослужащих и военной техники.

7 декабря в Омской области был задержан гражданин Белоруссии, который, по версии следствия, 29–30 ноября подорвал поезда с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии (в результате загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами). Он признался, что действовал по заданию другого гражданина Белоруссии, проживающего в Литве, заявляли в ФСБ.