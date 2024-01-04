Акунин, Пригожин и Абызов — главные уголовные дела и приговоры 2023 года
В ушедшем году следователи обратили внимание на блогеров-миллионников и писателя Акунина, нашли призывы к терроризму в лучшем спектакле года, а также несколько дней расследовали дело о мятеже Пригожина. В ряде громких процессов была поставлена точка: семь лет за листовки на ценниках, 12 лет экс-министру Абызову, 19 лет плюс еще одно дело Навальному, 25 лет Кара-Мурзе. Самые громкие дела 2023 года — в фотогалерее РБК.
В течение года ФСБ сообщало о задержании людей по обвинению в работе на украинские спецслужбы. Речь шла в том числе о передаче данных о передвижении российской военной техники в различных регионах страны, поджогах релейных шкафов на железной дороге. Задержания проходили как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так и в регионах, далеких от зоны проведения военной операции. В конце июля ФСБ сообщила, что два украинских агента получили по 15 лет колонии, однако не уточнила, где они действовали. 6 октября в Крыму к 13 годам лишения свободы был приговорен гражданин Украины Сергей Цыгипа. Суд счел доказанным, что он передавал информацию о перемещении военнослужащих и военной техники.
7 декабря в Омской области был задержан гражданин Белоруссии, который, по версии следствия, 29–30 ноября подорвал поезда с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии (в результате загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами). Он признался, что действовал по заданию другого гражданина Белоруссии, проживающего в Литве, заявляли в ФСБ.
МВД, ФСБ и Генпрокуратура в этом году сообщали о звонках сотрудников украинских спецслужб, которые представлялись работниками МВД или российских государственных органов. Они не только пытались заставить людей (в том числе пенсионеров) переводить деньги, но также требовали от них поджигать военкоматы, автомобили. В спецслужбах предупредили, что в большинстве случаев такие дела квалифицируются как теракты или диверсии.
На фото — задержанная пенсионерка из Волгограда
30 ноября Верховный суд по требованию Минюста признал экстремистской организацией «международное общественное движение ЛГБТ». Юристы указывают, что такого формализованного объединения не существует, у него нет ни лидеров, ни идеологии. Однако правоохранительные органы могут рассматривать движение как клуб по интересам и преследовать тех, кого заподозрили в причастности к его деятельности, предупреждают они. Применяться при этом теоретически могут уголовные статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации). По ним за связь с таким движением могут грозить сроки до десяти лет лишения свободы. Поскольку закон еще не вступил в силу, случаев преследования не было.
Также в течение года было много новостей о штрафах за распространение ЛГБТ-контента. Чаще всего их получали онлайн-кинотеатры, в том числе «Кинопоиск», Premier, Wink, Okko, «Иви» и more.tv. Протоколы о штрафах начали выписывать после того, как в декабре 2022 года вступили в силу изменения в КоАП. Эти поправки ввели в законодательство термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений». Демонстрация такого контента несовершеннолетним была полностью запрещена в литературе, СМИ, кино и рекламе. Под тотальный запрет попала и «пропаганда ЛГБТ», причем вне зависимости от возраста аудитории.
30 марта в Екатеринбурге был задержан работавший на Wall Street Journal (WSJ) журналист Эван Гершкович. ФСБ считает, что он по заданию США собирал сведения о российском предприятии ВПК.
WSJ отверг обвинения в адрес Гершковича, западные СМИ не раз призывали отпустить журналиста. С аналогичными заявлениями выступал и Государственный департамент США.
В сентябре WSJ сообщала, что Москва добивается обмена Гершковича на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова (Соколова), который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре заявил, что Россия хочет договориться с США на тему Гершковича и находящегося в заключении Пола Уилана. «Надеюсь, что найдем решение», — сказал президент.
2 апреля 2023 года в результате взрыва в баре в Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин). Статуэтку, в которую была заложена взрывчатка, ему вручила Дарья Трепова. Ей было предъявлено обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Как утверждает сама Трепова, она не знала, что в статуэтке находилась бомба. Прокуратура уверена, что именно обвиняемая дистанционно активировала взрывное устройство с эстонской сим-карты.
Помимо Треповой по делу также проходит Дмитрий Касинцев, у которого после взрыва скрывалась девушка.
В розыск по делу об убийстве Татарского также объявлен публицист Роман Попков, который, как считает следствие, скрывается на Украине. По одной из версий, именно он завербовал Трепову. Сам Попков заявлял, что действительно общался с Треповой, но не имеет отношения к убийству.
В 2023 году были задержаны несколько популярных блогеров. Так, в мошенничестве при продаже образовательных курсов заподозрили основателя технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Аяза Шабутдинова. Следствие считает, что общий ущерб от его деятельности составил около 4 млн руб., а действия блогера подпадают под ч. 4. ст. 159 УК (мошенничество). В середине декабря ему был продлен арест до 16 февраля. Сам Шабутдинов преследование назвал недоразумением и «нездоровым сигналом бизнесу».
Блогер Елена Блиновская была задержана в апреле при попытке пересечь на автомобиле границу России с Белоруссией. Следствие утверждало, что она отмыла 43 млн руб. и избежала уплаты налогов на 918 млн руб. Блогер заработала большие деньги в том числе благодаря курсам, где за деньги учила загадывать желания. В августе адвокат Блиновской сообщила, что она уплатила 55 млн руб.
В марте дело было возбуждено в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема Чекалина. Их заподозрили в неуплате налогов на 311 млн руб. и отмывании доходов. В сентябре ФНС обязала Лерчек выплатить пени в размере 124 млн руб. за неуплату налогов. Ведомство затребовало максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки. Лерчек и ее супруг продавали косметику и марафоны по похудению. Защита указывала, что в общей сложности пара выплатила около 500 млн руб. 29 декабря СК прекратил дело о налоговом преступлении против Лерчек и ее мужа, но следствие по делу об отмывании доходов по-прежнему продолжается.
Руководство ФНС говорит, что возникновение налоговых претензий к блогерам можно объяснить «проблемой быстрого роста» их бизнеса. По словам главы ведомства Даниилы Егорова, политических причин для проверок блогеров не было.
28–29 октября в Дагестане произошли беспорядки. На фоне ситуации в секторе Газа группы погромщиков атаковали хостел в Хасавюрте и аэропорт в Махачкале. Перед этим в соцсетях распространились слухи, что в республику должна приехать большая группа граждан Израиля. В общей сложности в беспорядках участвовали более тысячи человек.
За участие в беспорядках были наказаны более 240 человек. 104 получили административный арест, остальных приговорили к различным штрафам либо обязательным работам. Среди обвинений были мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям полиции, нарушение правил проведения собрания.
В июле суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (внесен в реестр иностранных агентов) по обвинению в призывах к терроризму. ФСБ заподозрила его в оправдании терроризма после атаки на Крымский мост на основании сообщения, которое ученый опубликовал в соцсети еще в октябре 2022 года. Защита Кагарлицкого указывала, что ученый никогда не поддерживал терроризм, а целью всех его выступлений было показывать реальные проблемы, с которыми сталкивается общество.
В итоге Кагарлицкого 12 декабря оштрафовали на 600 тыс. руб. и отпустили в зале суда, хотя гособвинение требовало для него пять с половиной лет колонии.
В мае уроженец Севастополя и студент одного из волгоградских вузов Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в Волгограде. Он был задержан и обвинен в оскорблении чувств верующих. На допросе Журавель заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.
Позже дело Журавеля было передано в следственные органы Чечни, а его самого перевезли в СИЗО в Грозный. СК объяснил это «многочисленными обращениями» жителей Чечни. Летом стало известно, что в СИЗО обвиняемого избил сын Рамзана Кадырова Адам. Позже глава Чечни подтвердил эту информацию и выложил видео. «Побил и правильно сделал», — заявил Кадыров-старший.
В середине ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по статье о мошенничестве. Вместе с ним по делу проходит и вице-президент компании Антон Рогачевский. Оба подозреваются в передаче компании Carlsberg (до июля ей принадлежала «Балтика») прав на исконные бренды пива, что давало иностранной компании право экспортировать их в различные страны, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Монголию.
За несколько месяцев до возбуждения этого дела, в июле, «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. Этому предшествовали решение Carlsberg покинуть российский рынок и попытки датской компании найти покупателя на свой актив.
В мае были задержаны театральный режиссер Евгения Беркович и Светлана Петрийчук, по пьесе которой был поставлен спектакль «Финист Ясный Сокол». Постановка, в которой говорилось о женщинах, вышедших замуж за радикальных исламистов и уехавших с ними в Сирию, в апреле 2022 года получила «Золотую маску» — главную театральную премию страны. А через год следственные органы посчитали, что в спектакле содержатся публичные призывы к террористической деятельности.
В поддержку Беркович и Петрийчук выступили многие деятели культуры, журналисты, правозащитники. Среди них — Евгений Миронов, Данила Козловский, Юлия Пересильд, Людмила Улицкая, Александр Сокуров, Константин Райкин.
С момента задержания Беркович и Петрийчук содержатся под арестом.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был арестован в июле за призывы к экстремизму. Материалы его дела засекречены, однако сам Стрелков уверен, что поводом стали его публикации в телеграм-канале. С февраля 2022 года он активно критиковал власти, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
В ноябре Стрелков в письме из СИЗО заявил о намерении побороться за пост президента.
В середине октября в СИЗО был отправлен владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин (в 2010-е Forbes оценивал состояние Хотина в $700 млн). До этого он находился под домашним арестом по делу об особо крупной растрате, а в 2020 году меру пресечения заменили на запрет определенных действий.
В СИЗО был переведен и бывший президент банка Алексей Нефедов. Объяснялось это тем, что топ-менеджер воспрепятствовал производству по делу о растрате.
В мае Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного неуплатой налогов структурами компании «Русь-ойл», бенефициаром которой был бизнесмен. 100% в структурах «Русь-ойла» также было обращено в пользу государства.
В начале октября Черемушкинский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии владельца агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Он был признан виновным в растрате средств банка «Кредит-Экспресс». Сам бизнесмен, который находился под следствием с 2019 года, предъявленные ему обвинения называл необоснованными.
Бойко-Великий также является девелопером и основателем группы компаний «Вашъ финансовый попечитель». Известен своей религиозностью и помощью храмам РПЦ, а также требованиями убрать из Третьяковской галереи картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
В середине сентября пожизненный срок в колонии особого режима получил Аслан Гагиев по кличке Джако. Его признали виновным в организации одной из крупнейших в стране банд киллеров, действовавшей в столичном регионе и Северной Осетии. Среди убитых членами ОПГ — бывший зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев, владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев. В общей сложности на счету ОПГ около 60 убийств.
В начале осени были арестованы несколько фигурантов дела о гибели людей в ходе экскурсии по подземным коммуникациям Москвы. Во время прогулки по коллекторам 20 августа начался ливень, который привел к резкому подъему воды в подземной реке Неглинке. Погибли семь человек. Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Один фигурант уехал в ОАЭ и был объявлен в розыск.
Среди арестованных по этому делу — гендиректор компании «Спутник» Александр Ким, которого заподозрили в организации опасной экскурсии. В окружении Кима при этом указывали, что «Спутник» был лишь информационным посредником, предоставляя услуги по бронированию экскурсий.
В середине августа Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григория Мельконьянца. Он стал подозреваемым по делу об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК) — связях с нежелательной в стране «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). В самом «Голосе» вину не признали и указывали, что не сотрудничали с ENEMO после 2021 года.
Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя дело Мелконьянца, высказывала надежду на объективное разбирательство. Она указывала, что «Голос» помогал Центризбиркому профессиональной критикой.
26 июля Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима за госизмену основателя компании Group-IB Илью Сачкова. Дело рассматривали в закрытом режиме, а потому точной информации, в чем конкретно обвиняли Сачкова, в открытом доступе не было. Уже после оглашения приговора Генпрокуратура сообщила, что в 2011 году он передал иностранной разведке информацию, попадающую под гостайну.
Сам Сачков называл обвинение против себя «новым делом Дрейфуса» и заявлял, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».
Group-IB работала на рынке кибербезопасности с 2003 года и занималась созданием продуктов для защиты интеллектуальной собственности, предотвращения кибератак и мошенничества. В апреле 2023-го российский менеджмент выкупил отечественный бизнес Group-IB и теперь работает под брендом F.A.C.C.T.
27 ноября были приговорены администраторы телеграм-канала «Адские бабки»: пять лет получила Александра Баязитова, четыре с половиной года — Ольга Архарова. Их признали виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Обвинение требовало для Баязитовой и Архаровой соответственно 14 и 13 лет колонии. Дело вызвало общественный резонанс, в том числе потому, что у Баязитовой сахарный диабет, гипертония и глаукома, а помимо этого, она должна помогать матери. В декабре во время прямой линии Владимиру Путину задали вопрос по поводу Баязитовой, и президент сказал, что закон надо исполнять, но можно подумать о корректировке статей УК об экономических преступлениях.
В июле также по обвинению в вымогательстве были задержаны администраторы канала «Кремлевская прачка». Среди них оказался в том числе полковник ФСБ в отставке Михаил Поляков, который имел отношение к администрированию каналов «Силовики» и BRIEF. Они проходили по делу о вымогательстве 40 млн руб. у руководства АО «Ланит».
В мае по восемь лет колонии получили администраторы каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексей Слободенюк, Владислав Малушенко и Евгений Москвин. Они были признаны виновными в вымогательстве 470 тыс. руб. у мужа Тины Канделаки, директора по особым поручениям компании «Ростех» Василия Бровко. В августе после апелляции приговор каждому из фигурантов смягчили до семи лет.
В 2023 году продолжилась череда дел о фейках и дискредитации российской армии. Семь лет колонии общего режима получила художница из Санкт-Петербурга Александра Скочиленко. Ее признали виновной в том, что она в одном из супермаркетов заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях в зоне военной операции.
Защита Скочиленко указывала, что суд проигнорировал состояние Скочиленко, страдающей целиакией, пороком сердца и ПТСР и не имевшей возможности продолжительное время принимать пищу. Сама обвиняемая заявляла, что ценники были не листовками, а арт-объектами.
В конце апреля к двум годам колонии был приговорен житель Тульской области Алексей Москалев, дочь которого на уроке ИЗО сделала рисунок с антивоенным лозунгом, ракетами, флагами России и Украины. Как заявляло следствие, претензии к Москалеву возникли из-за «дискредитации деятельности армии» в соцсетях. Он попытался скрыться в Белоруссии, но был задержан в Минске и экстрадирован в Россию. Прокуратура в декабре потребовала ужесточить приговор.
Несколько заочных приговоров было вынесено в отношении тех, кто покинул страну. Журналисты Илья Красильщик и Александр Невзоров, оппозиционеры Владимир Милов и Максим Кац (Невзорова, Милова и Каца Минюст признал иноагентами) получили по восмь лет лишения свободы.
28 декабря организатора «Маяковских чтений» Артема Камардина приговорили к семи годам лишения свободы по делу о возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР». Приговор вынес Тверской суд. Еще одному участнику чтений — Егору Штовбе — дали пять с половиной лет колонии. Юрист Павел Чиков (признан иноагентом) ранее сообщил, что дело возбудили из-за чтения стихов, посвященных мобилизации.
На фото — Александра Скочиленко
В течение года в ДНР проходили суды над украинскими военными, которых обвиняли в убийствах мирных жителей, в том числе в ходе боев за Мариуполь. Под следствие попали в том числе военнослужащие бригады «Азов» (формирование внесено в список террористических организаций и запрещено в России). Так, например, 31 мая двое из них — Александр Педак и Евгений Высоцкий — получили 25 лет лишения свободы. Как следует из материалов суда, 14 марта 2022 года они намеренно убили двух гражданских лиц недалеко от завода «Азовсталь». Также они признались в совершении преступлений «для запугивания местного населения».
В начале декабря Минюст США выдвинул обвинения в военных преступлениях в отношении четырех военнослужащих, «связанных с Россией». Утверждалось, что их подозревают в похищении, пытках и жестоком обращении с американским гражданином в Херсонской области. Российские власти неоднократно отвергали предположения о причастности к военным преступлениям на Украине.
На фото — один из подсудимых по делам о преступлениях в Мариуполе Роман Харченко (получил 13 лет)
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны в нанесении удара по полевому лагерю бойцов военной компании в Донбассе (Минобороны назвало его слова не соответствующими действительности и провокацией). На следующее утро Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону, а его отряды двинулись в сторону Москвы. Во второй половине дня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин развернул колонны ЧВК «Вагнер» и объявил, что они возвращаются в тыловые лагеря.
23 июня следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по ст. 279 о вооруженном мятеже. Через несколько дней, 27 июня, ФСБ объявила о прекращении дела, поскольку «мятежники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».
23 августа самолет, в котором находился Пригожин, а также несколько командиров ЧВК, в том числе Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), потерпел крушение в Тверской области. Было возбуждено дело по ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Владимир Путин в октябре рассказал, что, по словам главы СК Александра Бастрыкина, внешнего воздействия на бизнес-джет Пригожина не было, в телах погибших нашли осколки гранаты.
17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима признанного иноагентом оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. Суд посчитал доказанной его вину в государственной измене, а также в фейках о Вооруженных силах России.
Как указывала адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт, это был по факту первый известный случай применения статьи о госизмене в том, что касалось «оказания финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Поводом в том числе стали выступления за рубежом, в ходе которых Кара-Мурза поддерживал западные санкции. Протест в связи с приговором оппозиционеру выразили США, Великобритания, Евросоюз.
В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что его преследуют за политические взгляды и он не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он.
21 декабря Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении 4 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества. Суд также лишил Абызова ордена Дружбы и запретил ему в течение трех лет после освобождения занимать должности в госструктурах.
Абызова задержали в марте 2019 года. По версии следствия, он создал преступное сообщество вместе с руководителем компании «Ру-Ком» Николаем Степановым и его замом Максимом Русаковым. Их целью было завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. По версии следствия, они действовали в период с 2011 по 2014 год и похитили 4 млрд руб.
В начале декабря были задержаны и арестованы предполагаемые члены банды, на счету которой около 30 преступлений в конце 1990-х — начале 2000-х. Среди них разбойные нападения, вымогательства, похищения, убийства. Среди причастных к деятельности группировки — начальник штаба СОБР «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Грома» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД), а также бывшие офицеры ФСБ Олег Михалев и Андрей Яхнев.
По данным следствия, на счету банды более 30 тяжких и особо опасных преступлений. Среди них, как сообщал «Коммерсантъ», убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцово, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимавших высокое положение в преступной иерархии.
В начале августа Алексей Навальный получил еще один срок. Он был приговорен к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения. Выездное заседание Мосгорсуда прошло в колонии во Владимирской области, где на тот момент находился оппозиционер.
В начале декабря Алексей Навальный сообщил о возбуждении в его отношении нового уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).
Продолжилось в 2023 году и рассмотрение дел в отношении соратников Навального. 14 июня семь с половиной лет колонии общего режима получила глава штаба Навального в Уфе (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) Лилия Чанышева. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества, призывах к экстремизму.
Спустя месяц к девяти годам колонии был приговорен экс-глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин. Дело против него было возбуждено по тем же статьям, что и в отношении Чанышевой.
Новой волны мобилизации в 2023 году не было. Но в середине сентября суд вынес первый приговор по статье о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации в отношении женщины. Ефрейтора Мадину Кабалоеву гарнизонный военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам лишения свободы. Как выяснилось, Мадина Кабалоева не являлась на службу, потому что была беременна. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование. Из-за наличия у женщины несовершеннолетних детей исполнение наказания отложено до 2032 года.
В конце сентября был принят пакет поправок в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за действия, связанные с военной службой и совершенные в периоды мобилизации и военного времени. В частности, увеличены максимальные сроки за неисполнение приказа начальника, оставление части или неявку в срок на службу, повреждение или уничтожение военной техники, мародерство, добровольную сдачу в плен.
Весной следственные органы обнаружили коррупционную схему в судебной системе Ростовской области. В июле были арестованы бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Они подозревались в участии в схеме по вынесению «нужных приговоров» за деньги. Помимо них под следствием оказались также начальник областного судебного департамента Андрей Рощевский и еще ряд чиновников.
В ноябре прошли обыски в Ленинском и Советском районных судах Ростова-на-Дону, однако о новых делах не сообщалось.
18 декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) по двум статьям: оправдание терроризма (ст. 205.2 УК) и публичное распространение фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Поскольку писатель уже десять лет живет за границей, в СК заявили, что намерены объявить его в розыск.
В этот же день Росфинмониторинг внес Акунина в перечень экстремистов и террористов, что автоматически лишило его возможности пользоваться услугами российских банков. В издательстве «Захаров», которое занималось публикацией книг писателя, прошли обыски.
Возбуждение дела и внесение в список Росфинмониторинга произошли спустя несколько дней после публикации записи разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором писатель выразил отношение к действиям украинской армии и налетам беспилотников на Москву и другие российские города.
Акунин, комментируя в телеграм-канале обыски в издательстве, заявил, что «это только начало». «Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим (особенно когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский)», — написал Акунин.
27 декабря спектакли по произведениям Акунина отменил Российский академический молодежный театр (РАМТ). 15 декабря издательство АСТ сообщило о снятии с выпуска и продажи книг Акунина, а также Дмитрия Быкова (Минюст признал его иноагентом).
Утром 4 июля неизвестные в Грозном напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая приехала в столицу Чечни на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайда Янгулбаева и матери правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Милашину и адвоката Александра Немова избили по дороге из аэропорта (у журналистки позже диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные переломы костей кистей рук). Также ей обрили голову и облили зеленкой.
Милашину и Немова отвезли на лечение в Москву. Было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью. Председатель СК Александр Бастрыкин приказал лично ему представить доклад. Позже к делу добавили статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности, однако данных о том, что по нему кого-то привлекли к ответственности, не было.
Пока Милашина и Немов находились в больнице, Ахматовский суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии. Она была признана виновной в насилии над полицейским. Суд счел доказанным, что в январе 2022 года она нецензурно выражалась рядом с дежурной частью МВД, а затем набросилась на участкового, который сделал ей замечание.
В сентябре Верховный суд смягчил приговор, сократив его на шесть месяцев, а также перевел Мусаеву для отбытия наказания в колонию-поселение.
В сентябре Таганский районный суд приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко. Он был признан виновным в растрате 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, где Корищенко был председателем правления. Фигурантов дела обязали заплатить штраф в размере 1 млн руб. каждый, а по иску Агентства по страхованию вкладов суд постановил взыскать 549 млн руб.
Однако в декабре Корищенко был освобожден из-под стражи. Мосгорсуд объяснил это истечением срока давности.
12 декабря Симоновский районный суд Москвы приговорил к десяти годам строгого режима Дмитрия Мазурова — основателя компании «Новый поток» и крупнейшего в России независимого НПЗ — Антипинского. Бизнесмен был признан виновным в мошенничестве, растрате и организации нападения на модель Юлию Мильштейн.