Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии

Александра Баязитова признана виновной в вымогательстве у топ-менеджера ПСБ. Она получила срок в несколько раз меньше, чем требовало обвинение

Александра Баязитова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы, сообщили РБК в суде. Медиатехнолог Ольга Архарова получила 4,5 года.

Прокуратура ранее просила для Баязитовой и журналистки Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно.

Они признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от Ушакова требовали ₽420 тыс., в другом ₽1,2 млн. Баязитова свою вину не признала, Архарова в ходе следствия частично вину признала, но потом от своих показаний отказалась.

По делу Баязитовой также проходила еще один администратор канала Инна Чурилова. Она заключила досудебное соглашение, признала вину и в результате получила четыре года условно.

Защита Баязитовой ранее указывала, что женщина страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, а также помогает матери, которую недавно выписали из больницы. Депутат Госдумы Евгений Попов в этой связи призывал заменить ей меру пресечения на домашний арест. В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала требования прокуратуры о суровом наказании как ужас и зверство.