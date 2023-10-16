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Дело Хотина ,  
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Суд отправил в СИЗО экс-владельца банка «Югра» Хотина

Замоскворецкий суд отправил в СИЗО экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Сюжет
Дело Хотина
Суд Москвы изменил меру пресечения экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Хотину, отправив его в СИЗО. Ранее он находился под домашним арестом
Алексей Хотин
Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ранее он находился под домашним арестом.

Суд с 2021 года рассматривает уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении Хотина и других топ-менеджеров банка. По версии следствия, экс-владелец обанкротившейся «Югры» в 2014 году создал организованную группу с руководителями банка, в период с 2014 по 2017 год ее участники похитили 23,6 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Хотина отправили под домашний арест в апреле 2019 года. Тогда Басманный суд запретил ему покидать жилье на Малой Полянке с 22:00 до 06:00 мск, а также общаться с другими подозреваемыми, отправлять и получать электронные, почтовые и телеграфные сообщения, а также использовать средства связи и интернет, кроме как для вызова скорой помощи и полиции.

В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате средств «Югры» на сумму около 283 млрд руб.

До ареста Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра» Хотину принадлежали активы в нефтедобыче и недвижимости.

Так, его холдингу «Комплексные инвестиции» принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.

Лицензию у банка «Югра» Банк России отозвал в 2017 году по причине «неисполнения кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка». В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

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Агентство по страхованию вкладов сообщило, что банкротство банка стало крупнейшим страховым случаем — АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.

В ноябре 2022 года АСВ подало иск о взыскании с бизнесмена 180 млрд руб. на выплату вкладчикам. В июле суд удовлетворил заявление.

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«Югра» Алексей Хотин СИЗО суд Москва
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