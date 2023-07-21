Силовики задержали Игоря Стрелкова

Источники РБК сообщили о том, что обыск в доме Стрелкова проводили сотрудники Следственного комитета. Его жена говорит, что экс-министр обороны ДНР подозревается в экстремизме

Игорь Стрелков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах и подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», говорят собеседники РБК. По данным ещё одного собеседника РБК в правоохранительных органах расследование ведет не Следственный комитет, а ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Молохов сообщил, что в настоящее время разыскивает, где находится Стрелков. Он отметил, что едет в Технический переулок, где расположено здание СКР.

В Telegram Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской. Она сообщила, что отсутствовала дома, когда туда приехали представители Следственного комитета. Со слов консьержа она написала, что Стрелкова вывели из дома под руки.



«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении.

Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. 14 августа он был отстранен от должности министра обороны ДНР и с тех пор участие в военных действиях не принимал.

С февраля 2022 года на Украине Стрелков неоднократно заявлял о готовности отправиться в зону военных действий, одновременно критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он был признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и категорически отрицал свою вину.