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Военная операция на Украине ,  
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Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам по делу о «фейках» на ценниках

Суд приговорил художницу Скочиленко к 7 годам по делу о «фейках» на ценниках
Сюжет
Военная операция на Украине
Художницу Александру Скочиленко арестовали в апреле 2022 года, после того как она заменила ценники в одном из супермаркетов на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Прокурор запрашивал для нее восемь лет колонии
Александра Скочиленко
Александра Скочиленко (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о фейках про армию, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Петербурга.

Скочиленко арестовали в апреле 2022 года. Уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК против художницы завели из-за того, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Следствие посчитало, что девушка действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года», — сообщила пресс-служба судов.

Прокурор запросил для художницы Скочиленко 8 лет колонии по делу о фейках
Политика
Александра&nbsp;Скочиленко

Прокурор запрашивал для Скочиленко восемь лет лишения свободы.

«Восемь лет, которые запросил гособвинитель, бесчеловечны и не соответствуют логике законодательства. Нет потерпевших, нет отягчающих обстоятельств. Нельзя наказывать за инакомыслие и инакочувствие. Мы верим и надеемся на беспристрастность вашего приговора, он может быть только оправдательным», — говорила на суде 13 ноября адвокат Яна Неповиннова.

 По делу Скочиленко в апреле этого года филолог Светлана Друговейко-Должанская провела независимую экспертизу и не обнаружила «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации российских военных в замененных художницей ценниках. Друговейко-Должанская раскритиковала экспертизу, заказанную следствием. В октябре ее уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где она занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург ценники Военная операция на Украине суд Перекресток
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