Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссеру Беркович, которые находятся в СИЗО. Бабушка Беркович умерла сегодня

Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Артисты, режиссеры, писатели, журналисты и общественные деятели обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович, которые с мая находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

20 ноября умерла бабушка Беркович, 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.

«Случилось то, о чем на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <...> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в открытом письме, которое опубликовала «Новая газета».

Обращение подписали 23 человека, среди них:

актеры театра и кино Вениамин Смехов, Мариэтта Цигаль-Полищук (участвовала в спектакле, который стал причиной ареста), Тимофей Трибунцев; народные артисты России Евгений Редько, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт; заслуженные артисты России Данила Козловский, Юлия Пересильд, Денис Суханов;

писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина;

журналисты Катерина Гордеева (признана иноагентом), ее муж Николай Солодников, нобелевский лауреат, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом);

кино- и театральные режиссеры — народный артист России Александр Сокуров, Дмитрий Крымов, народный артист России, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, народный артист Андрей Смирнов;

режиссер и сценарист Галина Аксенова;

телеведущий Иван Ургант;

правозащитница Ирина Ясина;

публицист, психолог Марина Мелия.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая. Поводом для дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы) против них стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). Дело основано на результатах экспертизы, которая заключила, что пьеса содержит «героизацию боевиков ИГИЛ» и идеологию радикального феминизма (в Минюсте позднее признали экспертизу ненаучной).

«Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — поясняла ее адвокат Ксения Карпинская.

Одним из экспертов был доктор исторических наук, профессор, руководитель лаборатории деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев. В рамках своей теории деструктурологии он объяснял феномены массовых шутингов, медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». В 2005 году после обвинений Советом муфтиев в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России» Силантьева уволили с должности исполнительного секретаря Межрелигиозного совета России (МСР).

В начале ноября Беркович и Петрийчук продлили арест до 24 января 2024 года.