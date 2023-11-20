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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена вмешаться в дело Беркович
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссеру Беркович, которые находятся в СИЗО. Бабушка Беркович умерла сегодня
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Артисты, режиссеры, писатели, журналисты и общественные деятели обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович, которые с мая находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

20 ноября умерла бабушка Беркович, 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.

«Случилось то, о чем на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <...> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в открытом письме, которое опубликовала «Новая газета».

Обращение подписали 23 человека, среди них:

  • актеры театра и кино Вениамин Смехов, Мариэтта Цигаль-Полищук (участвовала в спектакле, который стал причиной ареста), Тимофей Трибунцев; народные артисты России Евгений Редько, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт; заслуженные артисты России Данила Козловский, Юлия Пересильд, Денис Суханов;
  • писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина;
  • журналисты Катерина Гордеева (признана иноагентом), ее муж Николай Солодников, нобелевский лауреат, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом);
  • кино- и театральные режиссеры — народный артист России Александр Сокуров, Дмитрий Крымов, народный артист России, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, народный артист Андрей Смирнов;
  • режиссер и сценарист Галина Аксенова;
  • телеведущий Иван Ургант;
  • правозащитница Ирина Ясина;
  • публицист, психолог Марина Мелия.

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук
Политика
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая. Поводом для дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы) против них стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

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Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России). Дело основано на результатах экспертизы, которая заключила, что пьеса содержит «героизацию боевиков ИГИЛ» и идеологию радикального феминизма (в Минюсте позднее признали экспертизу ненаучной).

«Вина Беркович якобы выразилась в том, что она выложила ролик с читкой этой пьесы на YouTube», — поясняла ее адвокат Ксения Карпинская.

Одним из экспертов был доктор исторических наук, профессор, руководитель лаборатории деструктологии в МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев. В рамках своей теории деструктурологии он объяснял феномены массовых шутингов, медицинское диссидентство, сферу «магических услуг». В 2005 году после обвинений Советом муфтиев в искажении фактов об исламе в книге «Новейшая история исламского сообщества России» Силантьева уволили с должности исполнительного секретаря Межрелигиозного совета России (МСР).

В начале ноября Беркович и Петрийчук продлили арест до 24 января 2024 года.

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Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен

16 апреля 1978 года
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