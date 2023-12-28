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Военная операция на Украине ,  
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Поэты из дела о «Маяковских чтениях» получили до 7 лет колонии

Поэты Штовбе и Камардин из дела о «Маяковских чтениях» получили до 7 лет колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Двух поэтов по делу о «Маяковских чтениях» задержали прошлой осенью из-за чтения стихов о мобилизации и повестках. Их обвинили в публичных призывах к осуществлению антигосударственной деятельности и приговорили к 5,5 и 7 годам
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Поэты Егор Штовбе и Артем Камардин приговорены к пяти с половиной и семи годам лишения свободы соответственно по делу, возбужденному из-за чтения стихов о мобилизации и повестках. Приговор вынес Тверской суд Москвы, обоим вменили публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), передал ТАСС.

После оглашения приговора несколько слушателей закричали: «Позор!» — всех вывели из зала суда, следует из видео «Осторожно, новости». В их числе была и жена Камардина Александра Попова.

По версии следствия, осенью прошлого года Камардин, Штовбе и Николай Дайнеко собрались у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади и читали стихи, посвященные мобилизации. В них содержались призывы «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении и «не являться» в военкоматы.

Дайнеко в мае был осужден по ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды), его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Штовбе к шести годам, а Камардина — к семи годам колонии.

Фигуранта дела «Маяковских чтений» приговорили к четырем годам колонии
Политика

Юрист Павел Чиков (в марте Минюст внес его в список иноагентов) ранее отмечал, что дело о «Маяковских чтениях» — первое по новой статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Она появилась в УК в июле прошлого года.

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«Маяковские чтения» — поэтические вечера, которые проходили у памятника Владимиру Маяковскому по последним воскресеньям месяца до прошлого октября. Впервые они состоялись в 1958 году; традиция возродилась в конце 2000-х.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
поэт поэзия мобилизация
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