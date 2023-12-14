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Прямая линия Путина ,  
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Путин назвал непростым диалог с США по обмену заключенными

Путин: диалог с США по обмену заключенными ведется, но он не простой
Сюжет
Прямая линия Путина
Американцы Гершкович и Уилан задержаны в России по обвинению в шпионаже. Путин заявил, что Москва не отказывалась от диалога по обмену заключенными с США, переговоры идут, но они непростые
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что Россия ведет диалог с США по вопросу обмена задержанных граждан, включая журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и американца Пола Уилана.

«Мы не то, чтобы отказались их возвращать. Мы не отказывались. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны. У нас на этот счет идет диалог, и он не простой. Я не буду вдаваться в детали, но я думаю, что мы говорим на понятном друг для друга языке и надеюсь, что найдем решение», — сказал Путин, подчеркнув, что в основе решений об обмене должны лежать соображения гуманности.

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистки The New York Times о том, что Гершкович якобы содержится «без суда и следствия», Путин заявил: «Вы сказали, что [Гершкович] находится в тюрьме без суда и следствия и в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда, так что нельзя сказать, что это без суда и следствия, — некорректно».

До ареста Гершкович жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест несколько раз продлевали, в последний раз — 28 ноября.

В WSJ обвинения против журналиста отвергли, заявив, что Гершкович не имеет отношения к шпионской деятельности. В сентябре газета писала, что Москва добивается Москва добивается обмена на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова (Соколова), который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

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Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима. Он настаивал на своей невиновности.

Журналист еще в октябре говорил, что разочарован скоростью переговоров по его освобождению и надеется, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий».

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5 декабря представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Уилана и Гершковича, однако Москва его отвергла. Представители российских властей информацию не комментировали.
 

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