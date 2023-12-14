Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

Путин признался, что порой «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний. Вопрос касался пятилетнего срока журналистке Баязитовой

Александра Баязитова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В ходе прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам по обвинению в вымогательстве. Президента спросили, не пора ли переписать Уголовный кодекс, чтоб смягчить наказание за экономические преступления и не устраивать «охоту на ведьм».

По словам Путина, законодательные органы должны подумать о корректировке законодательства, но в то же время «пока закон действует, его надо исполнять».

«Вы перегибаете, какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей, но что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то крупный оппозиционный деятель? Никто, уверен, на нее не охотится. Все юристы знают: закон суров, но он закон», — ответил Путин.

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Президент напомнил, что во многих странах в сфере экономических преступлений люди «получают запредельные сроки — по 100 лет». Но Путин сказал, что и сам иногда «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания.

Путин добавил: «У меня, как у гражданина, тоже вызывает вопросы, нужно ли человека прятать за решетку на 14 лет. Или сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения». Президент не назвал имя человека, которого имеет в виду. В начале декабря гособвинение попросило дать 19 с половиной лет заключения для бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Ему вменяют создание преступной группировки, мошенничество и отмывание незаконных доходов, Абызов не признает вину.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве. Ее признали виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ Промсвязьбанка Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Баязитова вину не признала. Ее защита ранее указывала, что женщина страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, а также помогает матери, которую недавно выписали из больницы. Депутат Госдумы Евгений Попов призывал в связи с этим заменить ей меру пресечения на домашний арест, а главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала требования прокуратуры о суровом наказании (ведомство просило 14 лет заключения) как «ужас» и «зверство».

По делу Баязитовой также проходила еще один администратор канала — Инна Чурилова. Она заключила досудебное соглашение, признала вину и в результате получила четыре года условно.





Еще в начале года президент говорил, что государство должно контролировать происходящее в экономической сфере, «но и перегибать палку ни к чему». Он весной поручал МВД и Федеральному собранию устранить размытые и двусмысленные формулировки об экономических преступлениях в законодательстве. Путин отметил, что предприниматели сейчас «действуют в сложных условиях» и «тем не менее достойно справляются с острыми вызовами», и напомнил, что в послании парламенту поручил продолжить работу «по декриминализации целого ряда так называемых экономических составов».



Спустя два месяца президент сообщил, что поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по декриминализации ряда экономических преступлений. «Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей, предложений и выйти на итоговое решение», — подчеркнул он тогда.