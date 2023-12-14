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Прямая линия Путина ,  
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Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

Путин поручит законодателям оценить строгость наказания по экономическим статьям
Сюжет
Прямая линия Путина
Путин признался, что порой «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний. Вопрос касался пятилетнего срока журналистке Баязитовой
Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В ходе прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о журналистке Александре Баязитовой, приговоренной к пяти годам по обвинению в вымогательстве. Президента спросили, не пора ли переписать Уголовный кодекс, чтоб смягчить наказание за экономические преступления и не устраивать «охоту на ведьм».

По словам Путина, законодательные органы должны подумать о корректировке законодательства, но в то же время «пока закон действует, его надо исполнять».

«Вы перегибаете, какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей, но что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то крупный оппозиционный деятель? Никто, уверен, на нее не охотится. Все юристы знают: закон суров, но он закон», — ответил Путин.

Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления
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Президент напомнил, что во многих странах в сфере экономических преступлений люди «получают запредельные сроки — по 100 лет». Но Путин сказал, что и сам иногда «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания.

Путин добавил: «У меня, как у гражданина, тоже вызывает вопросы, нужно ли человека прятать за решетку на 14 лет. Или сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения». Президент не назвал имя человека, которого имеет в виду. В начале декабря гособвинение попросило дать 19 с половиной лет заключения для бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Ему вменяют создание преступной группировки, мошенничество и отмывание незаконных доходов, Абызов не признает вину.

Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Общество
Александра Баязитова

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27 ноября Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве. Ее признали виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ Промсвязьбанка Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Баязитова вину не признала. Ее защита ранее указывала, что женщина страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, а также помогает матери, которую недавно выписали из больницы. Депутат Госдумы Евгений Попов призывал в связи с этим заменить ей меру пресечения на домашний арест, а главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала требования прокуратуры о суровом наказании (ведомство просило 14 лет заключения) как «ужас» и «зверство».

По делу Баязитовой также проходила еще один администратор канала — Инна Чурилова. Она заключила досудебное соглашение, признала вину и в результате получила четыре года условно.

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Бизнес
Михаил Абызов

Еще в начале года президент говорил, что государство должно контролировать происходящее в экономической сфере, «но и перегибать палку ни к чему». Он весной поручал МВД и Федеральному собранию устранить размытые и двусмысленные формулировки об экономических преступлениях в законодательстве. Путин отметил, что предприниматели сейчас «действуют в сложных условиях» и «тем не менее достойно справляются с острыми вызовами», и напомнил, что в послании парламенту поручил продолжить работу «по декриминализации целого ряда так называемых экономических составов».

Спустя два месяца президент сообщил, что поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по декриминализации ряда экономических преступлений. «Уже в ближайшее время нужно завершить проработку этих идей, предложений и выйти на итоговое решение», — подчеркнул он тогда.

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Владимир Путин Уголовный кодекс экономические преступления

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

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Читать

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