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Дело инстаблогеров ,  
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Банковские счета и автомобили Блиновской арестовали

Суд: Блиноквской заблокировали четыре элитных автомобиля и 12 счетов в банках
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Дело инстаблогеров

Четыре элитных автомобиля и 12 счетов в российских банках, в том числе в Сбербанке, ВТБ и «Тинькофф», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Пресненском суде Москвы.

Арест наложен сроком до 26 октября. «Также [наложен арест] на автомобили «Бентли Континенталь», «Ламборгини Урус», «Джип Вранглер Анлимитед», «Митсубиси Аутлендер», мотоцикл марки «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям», — рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Блиновская известна как автор «Марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Также она ведет тренинги по финансовому благополучию.

Блогера задержали в апреле, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По версии Следственного комитета, с 2019 по 2021-ый год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. Следователи считают, что Блиновская разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Помимо этого, блогера обвиняют в отмывании 43 млн руб. Блиновская находится под домашним арестом, который продлили в конце июля.

Мужа Блиновской Алексея обвинили по тем же статья, суд запретил ему определенные действия — общаться с участниками производства по его делу, за исключением жены и адвокатов, а также отправлять и получать сообщения через интернет.

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