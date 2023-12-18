 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финансовая разведка внесла Акунина в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил писателя Акунина в список террористов и экстремистов
Писатель попал в список Росфинмониторинга, фигуранты которого не могут пользоваться банковскими услугами. На прошлой неделе о приостановке выпуска произведений Акунина сообщило издательство АСТ
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (в реестре записан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили).

Внесенные в этот список люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах.

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова
Политика
Борис Акунин

На прошлой неделе издательство АСТ сообщило, что приостановит выпуск и распространение книг Акунина, а также писателя и журналиста Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Причиной стали их заявления, которые «вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки». Книги писателей сняли с продажи контролируемые АСТ «Читай-город» и «Литрес».

В октябре 2022 года Акунин сообщил, что РАМТ в Москве и Александринский театр в Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры России заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно. В феврале Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш еще в одном театре, не уточнив, каком именно.

Борис Акунин — один из самых читаемых авторов в России, его книги регулярно занимали первые места по продажам в стране. В 2022 году Акунин, по данным «Литреса», стал самым популярным автором по выручке. Наиболее известные его произведения — серия «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «История Российского государства».

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Борис Акунин Росфинмониторинг писатель
Материалы по теме
Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш
Политика
Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова
Политика
С театральных афиш в Москве и Санкт-Петербурге убрали имя Бориса Акунина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям Общество, 17:21
В Подмосковье локомотив снес фуру на переезде. Видео Общество, 17:13
Цены на газ в Европе выросли на 10% на новостях с Красного моря Инвестиции, 17:10
Из России выдворят 22 участника драки у рынка «Садовод» Общество, 17:09
Эксперты назвали города, обогнавшие Москву по росту цен на жилье в 2023-м Недвижимость, 17:08
Президента Египта переизбрали на новый срок Политика, 16:58
Военная операция на Украине. Карта на 18 декабря Политика, 16:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах Политика, 16:52
Из-за атак хуситов BP отказалась от перевозок нефти по Красному морю Бизнес, 16:46
Mediascope раскрыл долю телезрителей прямой линии с Путиным Политика, 16:44
Попова отвергла необходимость жестких ограничений в связи с COVID Общество, 16:40
Деловой гость: как конгрессы и выставки стали драйвером туризма Дискуссионный клуб, 16:39
Правительство поддержит появление в Уголовном кодексе статьи о русофобии Политика, 16:35
В Москву вылетела последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян Политика, 16:33