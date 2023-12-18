Финансовая разведка внесла Акунина в список террористов и экстремистов

Писатель попал в список Росфинмониторинга, фигуранты которого не могут пользоваться банковскими услугами. На прошлой неделе о приостановке выпуска произведений Акунина сообщило издательство АСТ

Борис Акунин (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (в реестре записан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили).

Внесенные в этот список люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в банках, использовать деньги на банковских счетах.

На прошлой неделе издательство АСТ сообщило, что приостановит выпуск и распространение книг Акунина, а также писателя и журналиста Дмитрия Быкова (признан Минюстом иноагентом). Причиной стали их заявления, которые «вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки». Книги писателей сняли с продажи контролируемые АСТ «Читай-город» и «Литрес».

В октябре 2022 года Акунин сообщил, что РАМТ в Москве и Александринский театр в Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям. В Минкультуры России заявили, что удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно. В феврале Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш еще в одном театре, не уточнив, каком именно.

Борис Акунин — один из самых читаемых авторов в России, его книги регулярно занимали первые места по продажам в стране. В 2022 году Акунин, по данным «Литреса», стал самым популярным автором по выручке. Наиболее известные его произведения — серия «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «История Российского государства».