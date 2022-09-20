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Военная операция на Украине ,  
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Госдума приняла поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем»

Также поправки предусматривают ужесточение наказания за добровольную сдачу в плен и самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки в законопроект о внесении изменений в УК, которым предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Законопроект принят единогласно.

Изменения вносятся в пункт «л» ст. 63 УК (обстоятельства, отягчающие наказание). В пункте «л» в действующей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

В проекте закона указывается, что «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

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В статью «Мародерство» (ст. 356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (ст. 63).

Согласно проекту закона самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК) будет наказываться строже: от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы, а не до одного года; — от десяти до одного месяца — до семи лет лишения свободы, а не до трех лет; — свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии, а не до пяти лет.

При этом за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 ст. 332 УК). В то же время призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

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Сенатор от Крыма и один из разработчиков законопроекта Ольга Ковитиди пояснила, что новые поправки в УК не означают объявления мобилизации в России. «Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена», — сказала он в эфире телеканала «Россия 24».

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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее целями являются «демилитаризация» и «денацификация» страны. На Украине в ответ объявили военное положение и мобилизацию. Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что на стороне Киева воюют 700 тыс. человек.

В России мобилизация объявлена не была. Тем не менее некоторые политики, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР заявили о необходимости объявить в России всеобщую мобилизацию. В Кремле неоднократно заявляли, что необходимости в этом нет. В конце июля Минобороны говорило, что в операции на Украине участвует только часть военнослужащих, а их численность «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».

В России существуют отдельные федеральные законы «о мобилизационной подготовке и мобилизации» (N 31-ФЗ) и «о военном положении» (N 1-ФКЗ).

Мобилизацию могут объявлять как до введения военного положения, так и при введении военного положения. Она может быть общей или частичной. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку.

Поводом для введения военного положения являются:

  • вторжение иностранного государства на территорию России, оккупация любой ее части;
  • бомбардировка иностранными вооруженными силами территории России;
  • блокада портов или берегов России;
  • нападение вооруженных сил иностранного государства на ВС России вне зависимости от места их дислокации;
  • действия иностранного государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против России;
  • засылка иностранным государством вооруженных банд, групп, иррегулярных сил и наемников для осуществления агрессии против России.
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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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