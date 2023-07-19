Суд арестовал третьего администратора канала «Кремлевская прачка»

Суд арестовал переводчика Дениса Савинского по делу телеграм-канала «Кремлевская прачка». Его, как и двух других фигурантов, подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Савинский на суде заявил о своей невиновности

Денис Савинский (Фото: пресс-служба Тверского суда / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте одного из администраторов телеграм-канала «Кремлевская прачка» (260 тыс. подписчиков) Дениса Савинского, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Савинского подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, предусматривает до 15 лет лишения свободы). Его арестовали до 13 сентября 2023 года.

В суде подозреваемый заявил о своей невиновности, его защита просила о назначении ему домашнего ареста. Следователь возражал, обосновывая это тем, что Савинский может скрыться или иным образом воспрепятствовать правосудию, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, Савинский работает переводчиком в ООО «Ветеран», которое занимается электромонтажным оборудованием и переработкой сточных вод, отмечает агентство.

Савинский стал третьим фигурантом, арестованным по делу «Кремлевской прачки». Ранее по этому делу суд арестовал бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова и директора ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александра Санина. Их обвинили в вымогательстве 40 млн руб. у руководства АО «Ланит» за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.

Полякова связывали и с другими телеграм-каналами. Например, Baza писала, что экс-полковника задержали из-за публикаций в «Незыгаре» и «Компромат-ГРУПП» о «Ланите» с «ложными и порочащими честь» сведениями о руководстве компании.

«Кремлевскую прачку» вместе с десятками других телеграм-каналов в феврале упомянул глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заявив, что «за их авторами и администраторами скоро могут прийти силовики». По словам парламентария, «ТГ-шантажисты» создавали и распространяли «компромат-фейки», а затем предлагали обеспеченным бизнесменам и медийным лицам оплатить «блок на негатив», предусматривающий отсутствие публикаций, порочащих репутацию.

За последний год силовики не раз сообщали о задержании администраторов телеграм-каналов по подозрению в вымогательстве; среди самых громких случаев — дела, связанные с блогами «Адские бабки», «Тушите свет», «Новый век». В мае МВД отчиталось о раскрытии сети анонимных каналов с «яркими и токсичными» названиями, которые публиковали «недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей».

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