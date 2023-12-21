Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Незадолго до приговора о больших сроках по экономическим статьям критично высказывался президент Владимир Путин

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении 4 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества, передает корреспондент РБК.

Суд признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК (коммерческий подкуп), по совокупности преступлений.

Суд также лишил Абызова Ордена Дружбы, а также запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Назначенный на 14:00 приговор был оглашен спустя 5 часов, после 19 часов вечера, когда суд закрылся для посетителей.

Адвокат Александр Аснис сообщил РБК, что решение об обжаловании приговора будет приниматься после консультации с подзащитным.

Приговоры получили и другие фигуранты дела:

Бизнесмен Николай Степанов — 8 лет колонии строгого режима и штраф в 2 млн руб.

Юрист Максим Русаков — 12 лет строгого режима, штраф 80 млн руб.

Сотрудники энергетического комплекса Новосибирской области Сергей Ильичев (9 лет строгого режима без штрафа), Александр Пелипасов (9 лет строгого режима), Галина Фрайденберг (8 лет колонии общего режима), Инна Пикалова (8 лет общего режима), Екатерина Заяц (5,5 лет общего режима).

Суд освободил фигуранток дела Яну Балан и Оксану Роженкову в зале суда и назначил им лишь штрафы по 4 млн руб.

директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников — 5 лет общего режима.

топ-менеджер СИБЭКО Руслан Власов — 7 лет общего режима.

Также суд постановил удовлетворить иск компании РЭС в размере 1,5 млрд. руб. и конфисковать имущество в счет иска. Суд конфисковал у Абызова и обратил в доход государства денежные средства в размере десятков миллионов рублей и нескольких сотен тысяч евро. Также у него конфисковали два земельных участка в деревне Жуковка, несколько квартир, комнат и машиноместо.

Неделю назад, 14 декабря, президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что у него есть вопросы к некоторым приговорам по экономическим статьям. «Нужно ли человека прятать за решетку на 14 лет? Или сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения», — сообщил тогда президент. В начале декабря прокуратура запросила для Абызова наказание в виде 19,5 лет лишения свободы. «Надо подумать, действительно ли уместно назначать длительные сроки за экономические преступления, но пока закон существует, его надо исполнять», отметил президент. Он добавил, что «попросит законодателей и Госдуму еще раз это все оценить и отреагировать».

В чем обвиняли бывшего министра

Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» задержали сотрудники ФСБ 26 марта 2019 года при выезде из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». Он прилетел в Россию из Италии на день рождения бывшего коллеги. Тогда источники РБК утверждали, что приезд экс-чиновника «стал результатом комбинации оперативников».

В обвинительном заключении на 122 листах говорилось, что Абызов причастен к созданию преступного сообщества или участии в нем (до 20 лет лишения свободы), мошенничеству в особо крупном размере (до десяти лет), к отмыванию денег, полученных преступным путем (до семи лет), а также к коммерческому подкупу (до трех лет) и незаконной предпринимательской деятельности (до двух лет).

По версии следствия, он создал преступное сообщество вместе с руководителем компании RU-COM Николаем Степановым и его замом Максимом Русаковым. Их целью было завладеть деньгами крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По версии следствия, они действовали в период с 2011 по 2014 год и похитили 4 млрд руб.

Следствие полагает, что фигуранты заключили фиктивные сделки между «Сибэко» и РЭС с кипрской компанией Blacksiris Trading Limited, возглавляемой Инной Пикаловой. Предметом договоров было приобретение акций четырех ремонтных организаций, обслуживающих энергетические объекты. Обвинение считает, что их купили по завышенной стоимости.

При реализации сделки с акциями «Сибэко» фигуранты совершили коммерческий подкуп руководителя этого предприятия Руслана Власова и его замов Яны Балан и Оксаны Роженковой. Им были переданы 78 млн. руб, считает следствие. Также они втайне от акционеров компании, других сотрудников предприятия и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю значимые сведения о деятельности «Сибэко», включая финансовую информацию, говорится в материалах обвинения.

Помимо этого, следствие считает, что Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, поскольку, будучи министром, не имел права заниматься коммерцией. Абызов возглавлял «открытое правительство» с 2012 по 2018 год.

В 2018 году акции «Сибэко» были проданы СГК Андрея Мельниченко за 32,5 млрд рублей. Часть этих денег — 18,9 млрд рублей — легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж.

Все подсудимые отрицали свою вину. Абызов назвал обвинительное заключение произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса и антиправовым текстом, противоречащим нормам законодательства.

Последнее слово в стихах

В последнем слове, которое бывший министр произнес в суде 13 декабря, Абызов процитировал два стихотворения собственного сочинения под названием «Тюремная анатомичка» и «Тюремная эпитафия», в которых, в частности, затронул тему «бездушья и отсутствия сострадания».

Экс-министр обратился к суду с просьбой отпустить на свободу женщин, проходящих по его делу. «Я хочу признать вину перед этими женщинами, перед подельниками-ребятами. Они все здесь из-за меня, — сказал Абызов. — У меня, уважаемый суд, будет одна просьба. Она несбыточна. Но я не могу не обратиться с ней к суду. Мне предстоит долгая дорога. Здесь она предстоит всем присутствующим. Я уже сказал свою просьбу, мольбу относительно женщин. У судьи есть такая фантастическая опция — до момента вступления приговора в силу избрать подсудимым домашний арест. Прошу вас это сделать. Мы должны проститься со своими родными».

Выступая в суде, Михаил Абызов назвал себя счастливым человеком, отметив, что друзья не оставили его из-за уголовного дела, а также сообщил, что примет любой приговор, который суд сочтет справедливым. «Для меня сегодня, возможно, последний случай, чтобы сказать то, о чем я думал последние пять лет, о том, что прошли люди, которые сейчас со мной. <...> Я приму то решение суда, которое суд сочтет справедливым», — заявил он.

Он говорил, что изменился с тех пор, как попал в СИЗО и сообщил, что после ареста «испытал такой страх, который не испытывал никогда в жизни». Но, переночевав ночь и посмотрев на дверь с кормушкой, он вспомнил рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и это ему помогло.

«Я сказал себе: Миша, это теперь твоя жизнь, и твой внутренний выбор, чем ее заполнять. Мы действительно меняемся в тюрьме со временем, я стал другим», — отметил он.

Абызов процитировал французского философа Рене Декарта, который писал, что «в любых обстоятельствах человек остается свободным — свободным думать, о чем он пожелает, и чувствовать, что он пожелает». Он также заметил, что про состояние внутренней свободы писал Евгений Евтушенко в поэме «Под кожей статуи Свободы», и прочел отрывок из нее.

Выплаты государству и изъятие имущества

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы вынес по иску Генпрокуратуры решение обратить в доход государства имущество на сумму 32,54 млрд руб., принадлежавшее экс-министру. По версии надзорного ведомства, Абызов с 2012 года скрывал от государства владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи членом правительства, незаконно управлял СИБЭКО и вывел средства после продажи компании.

В то же время адвокат Абызова Юлий Тай сообщал РБК, что его подзащитный, который до прихода в правительство в мае 2012 года был одним из богатейших бизнесменов России, подробно раскрывал государству свое владение офшорными компаниями. К тому же в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества после жалобы Альфа-банка Владимиру Путину. По итогам этой проверки замгенпрокурора Александр Буксман заключил, что министр не нарушал закона.

В декабре этого года адвокат Абызова Анатолий Кузнецов сообщил, что экс-министр выплатил в бюджет по иску Генпрокуратуры более 20 млрд руб. «Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — рассказал защитник.