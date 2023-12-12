Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам колонии

Мазуров — основатель компании «Новый поток» и крупнейшего в России независимого НПЗ — Антипинского. Дело против него было возбуждено по заявлению Грефа, который в 2019 году обвинил его в присвоении $29 млн средств Сбербанка

Дмитрий Мазуров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суд приговорил бизнесмена Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн.

Адвокат Мазурова Тимур Хутов сообщил РБК, что они не согласны с приговором и в ближайшее время будут обжаловать его. Он отметил, что позиция была абсурдной и опиралась на необоснованные доводы. Также он подчеркнул, что свидетели обвинения, присутствовавшие на процессе, не подтвердили позицию стороны обвинения.

В пресс-службе Сбербанка, который был одним из потерпевших по делу, сообщили РБК, что считают оглашенный по делу приговор объективным и законным.

Мазуров — основатель компании «Новый поток» и крупнейшего в России независимого НПЗ — Антипинского в Тюменской области. Он был задержан в 2019 году, его обвинили в присвоении $29 млн средств Сбербанка и растрате 473 млн руб., принадлежавших Антипинскому НПЗ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.

«Сбер» утверждал, что бизнесмен взял крупный кредит на строительство Антипинского НПЗ, распределил средства по собственному усмотрению вместе с другими лицами и в итоге не вернул долг. Мазуров признал, что из-за экономической ситуации (падения цен на нефть в 2014 году) ему пришлось привлечь дополнительные средства, однако обвинения в мошенничестве и растрате он отрицали называл дело «отъемом» бизнеса.

Кроме того, следствие утверждало, что Мазуров организовал нападение на модель-эскортницу из Хабаровска Юлию Мильштейн, тем самым пытаясь от нее «избавиться». Согласно приговору, исполнителем нападения на Мильштейн по заказу бизнесмена был Александр Курилов, которого суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Сам Курилов причастность к нападению отрицал и говорил, что не был знаком с Мазуровым.