«Ъ» узнал о первом приговоре военнослужащей за уклонение от мобилизации

Суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации, узнал «Ъ». При этом, как отмечает газета, ранее подсудимая получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину — ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в уклонении от мобилизации. Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда приговор оставила в силе, узнал «Коммерсантъ».

По данным газеты, обвинения уроженке Кабардино-Балкарской Республики предъявлены по ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК России (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине погрозит от семи до десяти лет тюрьмы.

В то же время, как пишет «Коммерсантъ», еще до возбуждения уголовного дела Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование отмечает издание.

В суде женщина признала факт неявки к командованию, однако обосновывала это наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом подсудимая говорила, что была уверена в том, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и к ней не будет претензий.

Тем не менее военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ефрейтору Кабалоевой обвинительный приговор. Обосновывая это требование, представитель надзорного ведомства указал, что подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.

Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив ефрейтору шесть лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.

Адвокат Каболаевой Роман Рабаданов с приговором не согласился и заявил, что будет его обжаловать в Южном окружном военном суде. По мнению защитника, суд первой инстанции не учел, что отсутствие Мадины Кабалоевой на военной службе было обусловлено уважительными причинами, которые «должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств», из-за которого его подзащитная «не имела возможности проходить воинскую службу». Также, по его словам, суд не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела».

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. При этом в Минобороны тогда исключали мобилизацию женщин. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек.

Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается. После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.