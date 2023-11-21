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Дело инстаблогеров ,  
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В ФНС объяснили претензии к блогерам «проблемой быстрого роста»

Глава ФНС объяснил претензии налоговой к блогерам «проблемой быстрого роста»
Сюжет
Дело инстаблогеров
Возникновение претензий к блогерам по уплате налогов можно объяснить «проблемой быстрого роста» их бизнеса, сказал в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. Он заверил, что политических причин для проверок блогеров не было
Фото: Александр Игнатьев / Shutterstock
Фото: Александр Игнатьев / Shutterstock

Проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли», при этом не перейдя на использование «классических моделей создания бизнеса». Об этом в интервью РБК рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.

«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — отметил он.

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Даниил Егоров

По словам Егорова, политических причин для проверок блогеров не было. В их отношении «проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов», заметил он. «Было два-три кейса с неуплатой налогов. И те, кто «уточнился», прекрасно работают дальше. По-моему, ответ очевиден», — сказал Егоров.

По оценке главы ФНС, часть предпринимателей в сфере информационных услуг изначально работали по закону, а те, кто искажал налоговую базу, поделились на два блока. «Кто-то понимает, что это так, и дальше уточняются, получают рассрочки и выходят в легальное поле. А кто-то продолжает противодействовать», — рассказал он.

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Блогер Елена Блиновская, подозреваемая в неуплате налогов, после рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения

С начала 2023 года в отношении ряда блогеров-«миллионников» были возбуждены дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и предъявлены требования о погашении долгов перед ФНС на сотни миллионов рублей. Среди них Александра Митрошина, Елена Блиновская, Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин. Им вменялись нарушения, связанные с использованием упрощенных схем налогообложения при общем заработке, превышающем лимиты применения льготных режимов, а также отмывание средств, дробление бизнеса.

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Ранее ФНС назвала три самых частых нарушения, которые выявляются при проверках блогеров, писал РБК. Это дробление бизнеса, некорректное отражение прибыли, неуплата НДФЛ.

В ноябре адвокат четы Чекалиных сообщил о выплате долгов перед бюджетом на сумму примерно 500 млн руб. с учетом доначислений пени и штрафа. По его словам, супруги погасили все свои задолженности. Ранее, в мае, Александра Митрошина заявила о выплате основной части своего долга на сумму 127 млн руб. Елена Блиновская, находящаяся под домашним арестом, заплатила лишь 10 млн руб. из 918 млн, говорил в мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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блогеры налоги Даниил Егоров ФНС интервью

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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