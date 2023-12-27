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РАМТ снял с репертуара все спектакли по книгам Акунина

РАМТ снял с репертуара все спектакли по книгам Бориса Акунина
Речь идет о трех постановках — «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия». Театр объяснил отмену спектаклей «общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский академический молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по книгам Бориса Акунина. Речь идет о трех постановках — «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия». Об этом РБК рассказали в отделе по связям с общественностью театра.

«В связи с общественным резонансом, вызванным последними высказываниями писателя, театром принято решение о прекращении проката спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия», — сказали в РАМТе.

Днем 27 декабря РАМТ в телеграм-канале написал, что спектакль «Инь и Ян. Черная версия», который должны были сыграть 3 января, был заменен на «Чехов-GALA».

«Билеты действительны. Если замена вам не подходит, билеты нужно вернуть по месту приобретения. Простите за возможные неудобства!» — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Shot сообщил, что все постановки по произведениям Акунина РАМТ отменил после «жалоб общественников». В Минкультуры, по данным канала, заявили, что «театр самостоятелен в вопросе репертуара», однако после жалоб было принято решение об отмене спектаклей.

Вторая по фондам библиотека России сообщила, выдаст ли книги Акунина
Общество
Борис Акунин

В декабре Росфинмониторинг внес Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в список террористов и экстремистов, а Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и публичном распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Этому предшествовало появление в Сети записи разговора писателя с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) во время видеозвонка, в котором они представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры этой страны Александром Ткаченко.

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Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», поставленный по книгам Акунина. В Александринском театре в Санкт-Петербурге, где играют спектакль «Один восемь восемь один» по мотивам пьесы писателя, сообщили РИА Новости, что получили запрос из Следственного комитета и готовят на него ответ. Осенью прошлого года Акунин говорил, что РАМТ и Александринский театр убрали его имя с афиш.

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и писателя Дмитрия Быкова, признанного Минюстом иноагентом. Аналогичное решение приняли сеть магазинов «Читай-город» и магазин электронных книг «Литрес». Книги Акунина также убрали из маркетплейсов. В издательстве «Захаров», публиковавшем писателя, прошли обыски.

Российская библиотечная ассоциация (РБА) призвала не изымать книги Акунина с библиотечных полок, пока уполномоченные органы не проведут экспертизу на наличие экстремистских материалов в конкретном произведении.

Опрошенные РБК юристы отмечали, что внесение писателя в реестр террористов и экстремистов не означает запрета на распространение его книг или фильмов и сериалов, снятых по его романам или сценариям. Для этого необходимо, чтобы эксперты установили, что в художественном произведении есть информация террористической или экстремистской направленности.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Елена Чернышова
РАМТ Борис Акунин театр
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