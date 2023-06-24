Заявления Пригожина и дело о мятеже. Что известно к 00.45

Евгений Пригожин заявил об ударе по лагерям «Вагнера», Минобороны его слова назвало провокацией. После этого ФСБ завело дело о призывах к вооруженному мятежу. Что известно о ситуации

Евгений Пригожин (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Вечером 23 июня ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по лагерю наемников. Минобороны назвала его слова провокацией.

Как развивались события

Пригожин заявил, что российские военные обстреляли ракетами лагерь ЧВК Вагнер, в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ.

В телеграм-канале, близком к ЧВК Вагнера, опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.

В Министерстве обороны обвинения Пригожина опровергли, назвав их информационной провокацией. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Позже пресс-служба основателя ЧВК распространила заявление Пригожина, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Прежде Пригожин неоднократно критиковал работу военного ведомства, в частности, заявляя о «снарядном голоде» ЧВК. Во время боев за Артемовск (Бахмут) он говорил, что его бойцы уйдут из города, поскольку «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Минобороны опровергало его заявления.

Позже глава ЧВК заявил, что ему пообещали дать боеприпасов и вооружения столько, сколько «требуется для продолжения дальнейших действий». Вскоре Артемовск перешел под контроль российских войск.

Реакция властей

ФСБ после заявления Пригожина возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Статью в ведомстве не уточнили. В Уголовном кодексе есть ст. 279 УК (вооруженный мятеж), которая вводит ответственность за организацию вооруженного мятежа либо активное участие в нем. По ней грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Позднее Генпрокуратура сообщила, что Следственным управлением ФСБ 23 июня возбуждено дело против Пригожина. «Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Центр общественных связей ФСБ назвал заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным». Как считают в ведомстве, эти заявления являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта.

ЦОС ФСБ также обратился к бойцам ЧВК Вагнера и призвал их задержать Пригожина: «Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

К бойцам ЧВК Вагнера обратился с видеообращением генерал Сергей Суровикин. Он сообщил, что только что по приказу Минобороны «прибыл с переднего края», где войска «бьются с противником насмерть, но стоят на своих позициях». «Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — заявил Суровикин. Он призвал ЧВК «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента и остановить колонны», «решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».

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К бойцам «Вагнера» обратился и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. «Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой ЧВК, которые выполняют серьезные задачи в интересах государства. Но то, что происходит сейчас, — это вопиющий факт, который кроме как помешательством я не могу объяснить другими словами», — заявил он. Он отметил, что когда страна находится «в сложнейшем положении», подобные вещи приведут к «огромным потерям, в первую очередь политическим». «Это удар в спину стране и президенту. <...> Вы пытаетесь покуситься на его власть, это государственный переворот. <...> Не нужно это сейчас делать», — сказал он. Он призвал бойцов ЧВК «остановиться и «одуматься», отметив, что «подобная провокация могла быть сделана только врагами» России.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, и потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».

Президент проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Необходимые меры принимаются», — сказал он.

Ростовское издание 161.ru опубликовало фотографии, на которых видна военная техника и техника Росгвардии.в районе центра набора в ЧВК «Вагнер» на Буденновском проспекте.

Кого ранее осуждали по статье о вооруженном мятеже