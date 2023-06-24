Заявления Пригожина и дело о мятеже. Что известно к 00.45
Вечером 23 июня ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по лагерю наемников. Минобороны назвала его слова провокацией.
Как развивались события
- Пригожин заявил, что российские военные обстреляли ракетами лагерь ЧВК Вагнер, в результате чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ.
- В телеграм-канале, близком к ЧВК Вагнера, опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.
- В Министерстве обороны обвинения Пригожина опровергли, назвав их информационной провокацией. «Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
- Позже пресс-служба основателя ЧВК распространила заявление Пригожина, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».
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Прежде Пригожин неоднократно критиковал работу военного ведомства, в частности, заявляя о «снарядном голоде» ЧВК. Во время боев за Артемовск (Бахмут) он говорил, что его бойцы уйдут из города, поскольку «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Минобороны опровергало его заявления.
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Позже глава ЧВК заявил, что ему пообещали дать боеприпасов и вооружения столько, сколько «требуется для продолжения дальнейших действий». Вскоре Артемовск перешел под контроль российских войск.
Реакция властей
- ФСБ после заявления Пригожина возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Статью в ведомстве не уточнили. В Уголовном кодексе есть ст. 279 УК (вооруженный мятеж), которая вводит ответственность за организацию вооруженного мятежа либо активное участие в нем. По ней грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
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Позднее Генпрокуратура сообщила, что Следственным управлением ФСБ 23 июня возбуждено дело против Пригожина. «Законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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Центр общественных связей ФСБ назвал заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным». Как считают в ведомстве, эти заявления являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта.
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ЦОС ФСБ также обратился к бойцам ЧВК Вагнера и призвал их задержать Пригожина: «Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».
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К бойцам ЧВК Вагнера обратился с видеообращением генерал Сергей Суровикин. Он сообщил, что только что по приказу Минобороны «прибыл с переднего края», где войска «бьются с противником насмерть, но стоят на своих позициях». «Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в эти тяжелое для страны время», — заявил Суровикин. Он призвал ЧВК «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента и остановить колонны», «решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».
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К бойцам «Вагнера» обратился и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. «Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой ЧВК, которые выполняют серьезные задачи в интересах государства. Но то, что происходит сейчас, — это вопиющий факт, который кроме как помешательством я не могу объяснить другими словами», — заявил он. Он отметил, что когда страна находится «в сложнейшем положении», подобные вещи приведут к «огромным потерям, в первую очередь политическим». «Это удар в спину стране и президенту. <...> Вы пытаетесь покуситься на его власть, это государственный переворот. <...> Не нужно это сейчас делать», — сказал он. Он призвал бойцов ЧВК «остановиться и «одуматься», отметив, что «подобная провокация могла быть сделана только врагами» России.
- В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований, и потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».
- Президент проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Необходимые меры принимаются», — сказал он.
- Ростовское издание 161.ru опубликовало фотографии, на которых видна военная техника и техника Росгвардии.в районе центра набора в ЧВК «Вагнер» на Буденновском проспекте.
Кого ранее осуждали по статье о вооруженном мятеже
- По этой ст. 279 как минимум с 2016 года не было вынесено ни одного приговора.
- В феврале 2013 году суд признал виновным в организации вооруженного мятежа полковника ГРУ Владимира Квачкова. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Квачкова осудили по ч. 1 ст. 30, ст. 279, ч. 1 ст. 205-1 УК (приготовление к организации вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя России, а также склонение к совершению вооруженного мятежа).