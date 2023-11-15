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Обвинение запросило 14 лет для журналистки Баязитовой

Обвинение запросило 14 лет для журналистки Баязитовой
Для администраторов канала «Адские бабки» Баязитовой и Архаровой запросили 14 и 13 лет колонии. Их обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера ПСБ. Другая фигурантка дела получила 4 года условно, заключив сделку со следствием
Ольга Архарова и Александра Баязитова
Ольга Архарова и Александра Баязитова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Медиаменеджера Ольгу Архарову и журналистку Александру Баязитову (администраторы телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия») прокурор потребовал приговорить к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно, сообщила адвокат Архаровой Елена Федулова ТАСС.

Архарову и Баязитову обвиняют в том, что они вымогали деньги у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности».

Им вменяют п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает.

РБК обратился за комментарием к адвокату Александры Баязитовой.

По этому делу также проходит медиаменеджер Инна Чурилова, она также была администратором телеграм-каналов. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК (вымогательство). Она признала вину и раскаялась.

Всех троих арестовали в августе прошлого года, Баязитову и Архарову отправили в СИЗО, а Чурилову — под домашний арест (она заключила досудебное соглашение со следствием). 

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Медиаменеджер получила 4 года условно по делу о канале «Адские бабки»
Общество
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

Депутат Госдумы Евгений Попов призывал рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест Баязитовой из-за проблем со здоровьем. Журналистка просила о домашнем аресте, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, она страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой.

В материалах дела говорилось, что в июне 2022 года девушки потребовали 420 тыс. руб. за блок на упоминание любой информации об Ушакове. В июле того же года они выдвинули требование перевести 1,2 млн руб. за неразмещение «позорящей информации» в течение одного квартала. Адвокат Федулова со ссылкой на материалы дела утверждала, что такого рода информацией следствие считает сведения о судимости Ушакова по ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»).

По версии следствия, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу.

В то же время Дорогомиловский районный суд Москвы еще в апреле 2019 года отказал в иске Александру Ушакову, который подавал его в отношении компании «Гугл ЭлЭлСи». В заявлении говорилось о необходимости прекращения оператором поисковой системы выдачи сведений о судимости, имеющих отношение к истцу. Тогда суд отказал в удовлетворении исковых требований и признал информацию о судимости Ушакова общественно значимой. Решение суда есть в распоряжении РБК.

В конце марта этого года СК возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц», которых также подозревают в вымогательстве у Ушакова. Как считает следствие, кроме трех арестованных были «иные неустановленные лица, администрирующие телеграм-канал «Адские бабки», которые участвовали в вымогательстве.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова
обвинение вымогательство Промсвязьбанк
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