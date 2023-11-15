Прокурор заявила, что Трепова получила ₽132 тыс. на подготовку теракта
Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) Дарья Трепова привела в боевое состояние замаскированное в статуэтке взрывное устройство, а сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты, заявила гособвинитель в зале суда, передает «РИА Новости».
По словам прокурора, обвиняемая до 1 апреля получила около 132 тыс. руб. на криптокошелек, которые использовала для подготовки убийства военкора. На эти средства она купила билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирную продукцию, открытки на тему спецоперации. Трепова вошла в состав организованной группы. Согласно разработанной легенде, девушка представлялась чужим именем и не раз посещала мероприятия с участием Татарского, чтобы войти к нему в доверие, отметила гособвинитель.
2 апреля в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга проходил творческий вечер Татарского, на котором Трепова подарила ему статуэтку. В результате взрыва военкор погиб, несколько десятков человек получили ранения.
Изначально СК России завел дело об убийстве общеопасным способом, но затем изменил квалификацию на теракт (ст. 205 УК). Трепову задержали 3 апреля. В конце июля следствие предъявило ей окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Ей грозит до 30 лет лишения свободы.
Девушка ранее заявляла, что не знала о бомбе внутри статуэтки, и выразила сожаление о произошедшем.
На суде Дарья Трепова частично признала свою вину — по статье о приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).
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