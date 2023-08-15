branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 110,68 (+2,71) Инвестиции, 14 авг, 19:27 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 101,04 (+2,83) Инвестиции, 14 авг, 19:27
В Киргизии арестовали мужчину за службу в ЧВК «Вагнер» Политика, 15:30
ПСБ первым из российских банков протестирует расчеты в цифровых рублях Пресс-релиз, 15:29
В Минобрнауки назвали Telegram самой популярной среди молодежи платформой Технологии и медиа, 15:28
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 15:28
Минобороны заявило об ударе по ключевым предприятиям украинского ОПК Политика, 15:25
Финляндия смягчила санкции против российского центра для оплаты налогов Политика, 15:20
Укрепит ли повышение ставки ЦБ рубль и что еще нужно для разворота курса Pro, 15:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В алтайском селе провели забег избушек на курьих ножках Общество, 15:19
Акинфеев пожаловался на седину из-за регулярных пенальти в ворота ЦСКА Спорт, 15:17
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Политика, 15:06
ПСБ профинансирует проекты «Росэлектроники» на ₽10 млрд Пресс-релиз, 15:03
ВТБ провел пилотные операции с цифровым рублем в мобильном приложении Крипто, 15:01
Лучшее — детям: как изменился подход к инфраструктуре в новостройках РБК Недвижимость, 14:58
Политика ,  
0 

«Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ

Суд два раза за день оштрафовал «Кинопоиск» на ₽1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ без плашки
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы два раза за день оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ без маркера о возрастном ограничении «18+», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сервис признали виновным по статье о распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Максимальное наказание по статье для юридических лиц — штраф до ₽4 млн.

«Два штрафа по 1 млн руб., суммарно 2 млн руб.», — уточнили в пресс-службе.

Первый протокол составлен из-за отсутствия плашки «18+» в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь». Второй — за показ фильмов «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без соответствующего возрастного знака.

Представитель онлайн-кинотеатра заявил «РИА Новости», что не считает себя виновным. «В протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние», — заявил он. По данным агентства, сервис планирует обжаловать решение суда.

В начале июля «Кинопоиск» также оштрафовали на ₽1 млн за маркировку «16+» вместо «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других.

Читайте на РБК Pro
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане

В пресс-службе онлайн-сервиса тогда пообещали обжаловать решение суда. Представители компании подчеркнули, что изменили в указанных фильмах маркировку на «18+», «как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений».

В онлайн-кинотеатре выразили надежду, что в будущем за подобные нарушения будут выноситься предупреждения, а штрафовать будут только за неисполнение требований властей.

Теги
Кинопоиск ЛГБТ штраф новости
Материалы по теме
Блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС
Общество
Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за сцены с ЛГБТ в фильмах без «18+»
Политика
На «Кинопоиск» составили еще один протокол о демонстрации ЛГБТ
Политика