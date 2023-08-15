Суд два раза за день оштрафовал «Кинопоиск» на ₽1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ без плашки

«Кинопоиск» дважды за день оштрафовали на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы два раза за день оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ без маркера о возрастном ограничении «18+», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сервис признали виновным по статье о распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Максимальное наказание по статье для юридических лиц — штраф до ₽4 млн.

«Два штрафа по 1 млн руб., суммарно 2 млн руб.», — уточнили в пресс-службе.

Первый протокол составлен из-за отсутствия плашки «18+» в фильмах «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь». Второй — за показ фильмов «Римские расставания» и «Зильс-Мария» без соответствующего возрастного знака.

Представитель онлайн-кинотеатра заявил «РИА Новости», что не считает себя виновным. «В протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние», — заявил он. По данным агентства, сервис планирует обжаловать решение суда.

В начале июля «Кинопоиск» также оштрафовали на ₽1 млн за маркировку «16+» вместо «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других.

В пресс-службе онлайн-сервиса тогда пообещали обжаловать решение суда. Представители компании подчеркнули, что изменили в указанных фильмах маркировку на «18+», «как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений».

В онлайн-кинотеатре выразили надежду, что в будущем за подобные нарушения будут выноситься предупреждения, а штрафовать будут только за неисполнение требований властей.