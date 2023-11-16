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Бизнес ,  
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Экс-президента «Балтики» арестовали по делу о правах на бренды пива

Денис Шерстенников
Денис Шерстенников (Фото: corporate.baltika.ru)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по статье о мошенничестве, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов города.

Шерстенников просил отправить его под домашний арест или назначить залог в 1 млн руб.

Ранее «Фонтанка» писала, что Шерстенников и вице-президент «Балтики» Антон Рогачевский были задержаны по подозрению в передаче Carlsberg (владелец завода «Балтика», который в июле был передан под временное управление Росимущества) прав на исконные бренды пива. Еще одна подозреваемая, юрист компании Елена Кузьмина, уехала из страны, пишет «Фонтанка».
 

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Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Материал дополняется.

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