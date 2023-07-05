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Политика ,  
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В Чечне завели дело после нападения на журналистку Милашину

СК Чечни завел уголовное дело после нападения на журналистку Милашину
Дело заведено по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести. Милашину и Немова избили рано утром 4 июля, у обоих переломы, у журналистки диагностировали черепно-мозговую травму, адвоката ранили ножом
Александр Немов (слева) и Елена Милашина (справа)
Александр Немов (слева) и Елена Милашина (справа) (Фото: Сергей Бабинец / ТАСС)

После нападения на адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Грозном возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК, до двух лет лишения свободы).

О возбуждении дела руководитель СУ СК по Чечне Виталий Волков доложил председателю СК Александру Бастрыкину. Тот накануне поручил Волкову провести проверку и «представить доклад по факту нападения».

Нападение на журналистку и адвоката произошло рано утром 4 июля, когда они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (женщина получила пять с половиной лет колонии по обвинению в насилии над силовиком; родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей). По дороге из аэропорта вооруженные люди блокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов, вытащили их из машины, отобрали технику и жестоко избили. Журналистке обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу.

Милашина рассказывала, что нападавших было больше десяти, они требовали разблокировать телефоны журналистки и адвоката и говорили Немову: «Слишком много защищаешь, защищай у себя, здесь защищать не нужно».

Избиение Милашина связывает со своей профессиональной деятельностью. Зимой 2022 года журналистка была вынуждена временно уехать из России из-за угроз со стороны чеченского руководства (глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя дело семьи Янгулбаевых, называл Милашину, а также правозащитника Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики»). Адвокат тогда же заметил за собой слежку и обратился в полицию, но безрезультатно, сообщила его коллега Ирина Фаст. Нынешнее нападение чеченский омбудсмен Мансур Солтаев назвал «дерзкой диверсионной провокацией против республики», а Кадыров заявил, что поручил разобраться компетентным органам.

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После нападения пострадавших доставили в медцентр в Беслане, а затем в Москву. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. У Немова помимо ножевого ранения многочисленные переломы, рассказывал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Елена Милашина Чечня нападение Следственный комитет уголовное дело адвокат

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