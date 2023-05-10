Суд взыскал с бизнесмена Алексея Хотина 192 млрд руб.

Суд также постановил обратить в доход государства 100% в структурах «Русь-ойла». По версии Генпрокуратуры, они участвовали в схеме по уклонению от уплаты налогов

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бизнесмена и бенефициара компании «Русь-ойл» Алексея Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов, передает ТАСС. Суд также постановил обратить в доход государства 100% в структурах «Русь-ойла».

Судебное решение не вступило в силу и может быть обжаловано, отметили в суде.

Генпрокуратура подала иск к Хотину и «Русь-ойл» в конце 2022 года. По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства «Майорского» использовалась «Русь-Ойл» для легализации незаконных доходов и вывода имущества.

Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др.

Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. В 2019 году его обвинили в растрате 290,5 млрд в банке «Югра». В 2017 году кредитная организация лишилась лицензии, а в 2018 была признана банкротом. Предприниматель находится под домашним арестом.