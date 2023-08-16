Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушения в деле блогера Блиновской

Эксперты бизнес-омбудсмена считают, что суд должен рассмотреть другую меру пресечения для Блиновской, которая позволит заниматься предпринимательской деятельностью. Сейчас женщина под домашним арестом. Суд оставил решение в силе

Елена Блиновская (в центре) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), действующего под эгидой уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, рассмотрели обращение блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от налогов, и нашли нарушения в ее деле.

Так, защита пытается добиться изменения меры пресечения для Блиновской (она находится под домашним арестом, в июле его продлили еще на три месяца, до 26 октября). По словам эксперта ЦОП Тимофея Ермака, в деле Блиновской нет доказательств выполнения условий для избрания такой меры пресечения: отсутствие места жительства или пребывания в России, попытки скрыться от следствия или нарушение этой меры ранее.

Несмотря на то, что блогера задержали 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу, она могла не знать о своем статусе подозреваемой, поскольку дело завели вечером 26 апреля, подчеркивает Ермак. Кроме того, продолжает эксперт, в июне, до продления меры пресечения, в законодательство были внесены поправки, которые предусматривают рассмотрение судом возможности избрать для индивидуального предпринимателя ту меру пресечения, которая позволит продолжать предпринимательскую деятельность.

В то же время для Блиновской мера пресечения подразумевает также запрет на использование средств связи, в том числе интернета. Адвокат блогера Наталья Сальникова заявила, что это мешает ее подзащитной выстроить диалог с налоговой организацией.

«На наш взгляд, руководитель следственного органа или руководитель налоговой службы должны принять решение вступить в диалог. Посмотреть на доказательства и последствия своих действий. Нужна медиация. Мы со своей стороны готовы заплатить тот налог, который будет рассчитан справедливо. Уже уплаченные Блиновской 55 млн руб. — это то, что нам удалось с трудом собрать с дебиторов», — сказала Сальникова.

Также эксперты центра усомнились в правомерности самого возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов) против Блиновской. По их словам, «отправной точкой» стал акт, составленный по итогам выездной налоговой проверки в 2022 году, что является нарушением порядка направления материалов проверки следственному органу, описанного в ст. 32 Налогового кодекса.

«Там речь идет именно о решении налогового органа (это другой документ, его подписывает руководитель инспекции или его заместитель; после вынесения решения налогоплательщику дается 75 дней на уплату, и лишь десять дней спустя неуплаты материалы передаются в следствие). На практике следователи часто обходят это условие, ссылаясь на другую статью НК РФ — ст. 82, в которой речь идет об обмене информацией между ФНС и следствием в порядке, определенном двусторонним соглашением», — поясняют эксперты.

Блиновская известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Также она ведет тренинги по финансовому благополучию. В ее блоге 5,3 млн подписчиков.

По версии следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 млн руб. СК считает, что она разделила свой бизнес на множество частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Блогера также обвиняют в отмывании 43 млн руб. Ее мужа Алексея обвинили по тем же статьям, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В рамках дела арестованы десятки счетов Блиновской, денежные средства на 100 млн руб. в разной валюте, ее автомобили, включая Bentley и Lamborghini, мотоцикл Harley, моторную лодку, снегоболотоход, гидроцикл, коллекционные монеты.

16 августа Мосгорсуд признал законным продление Блиновской домашнего ареста до октября, передает ТАСС.