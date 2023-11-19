Защита Лерчек заявила о погашении долгов перед ФНС на полмиллиарда рублей

Чету Чекалиных в марте этого года обвинили в неуплате налогов на 311 млн руб. Этот долг они погасили в мае, однако затем ФНС потребовала пени в 124 млн руб. В общей сложности супруги выплатили около 500 млн руб.

Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин, которых обвинили в неуплате налогов, погасили все свои задолженности, сообщил РБК адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

«10 ноября они безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг бюджету с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 млн руб. (из ранее уплаченных 311 млн часть ушла на оплату текущих налогов). Всего по решению ФНС уплачено округленно 500 млн (недоимка, пеня, штраф). Мы конструктивно взаимодействуем со следствием: следователь снял арест со счета и мы сразу же заполнили и передали платежное поручение в банк на доплату оставшейся суммы», — рассказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Уголовное дело против Чекалиных возбудили в начале марта по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По версии следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но в период с июля 2020 года по июль 2022 года она получила доход от организации фитнес-марафонов «в существенно большем размере». Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

Против блогера и ее супруга затем завели еще одно дело: по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.



Обоим в марте избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий (нельзя пользоваться интернетом). Позднее СК требовал ужесточить меру пресечения из-за «опосредованного» использования интернета супругами, но суд отказал в этом.

Сумма не уплаченных Чекалиными налогов составила 311 млн. В мае столько средств было арестовано на их счетах. Третьяков тогда сообщил, что этот долг они погасили, взяв деньги взаймы.

В сентябре ФНС обязала Лерчек выплатить пеню в 124 млн руб. за неуплату налогов. Ведомство затребовало максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки.