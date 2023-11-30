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Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским

Верховный суд признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно», в суде был представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В четверг, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Минюста, признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории России, сообщили РБК в суде.

Иск Минюста, который был подан в суд 17 ноября, рассматривался в присутствии представителя истца, со стороны ответчика никто не явился. Поскольку дело было засекречено, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения.

Ранее в сообщении пресс-службы министерства говорилось, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России, в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Минюст потребовал признать «общественное движение ЛГБТ» экстремистским
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В тот же день, когда Минюст подал иск в Верховный суд, президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, что представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры. Он также отметил, что на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, «трансгендеров и... каких-то еще трансформаторов — много всяких названий». Президент добавил, что «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».

Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Ответственность ввели за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста. Новая запретительная мера ужесточала наказание за такого рода пропаганду среди тех, кому не исполнилось 18 лет. Ранее была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду наказывается штрафом до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних к смене пола, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Верховный суд ЛГБТ экстремистская организация административное дело Минюст иски
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