ФСБ сообщила о приговоре «украинским агентам» за шпионаж

ФСБ: два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж

Двух человек задержали в 2022 году, их заподозрили в шпионаже, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожении техники. Других подробностей, в том числе имен осужденных, ФСБ не привела

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ сообщила, что двух человек, которых ведомство называет агентами украинской разведки, приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Спецслужба не уточнила имен осужденных и инстанцию, которая вынесла решение, передает ТАСС.

По данным ведомства, они были задержаны в 2022 году по подозрению в шпионаже и причастности к гибели российских военнослужащих в зоне боевых действий на Украине. Также их обвинили в уничтожении военной техники.

По статье о шпионаже (276 УК) грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Луганской народной республике гражданина Украины, которого заподозрили в сборе и передаче Киеву сведений о российских подразделениях. Против него также завели дело о шпионаже.

Еще одним фигурантом дела по ст. 276 стала жительница Луганска, которая, по данным силовиков, передавала украинской разведке информацию о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России.