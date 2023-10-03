Суд приговорил к 6,5 годам владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Василий Бойко-Великий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Черемушкинский суд приговорил владельца агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по обвинению в растрате, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата организованной группой). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Гособвинитель просил для бизнесмена девять лет колонии. Другие фигуранты дела бизнесмена получили сроки от условного (акционер банка «Кредит-Экспресс» Татьяна Макаренко) до семи лет колонии, уточняет «РИА Новости». С фигурантов в пользу Агентства по страхованию вкладов взыскали более 100 млн руб.

Агентство уточняет, что Бойко-Великий приехал в суд в голубом кителе-кафтане и с большой черной сумкой с вещами для СИЗО, а во время оглашения приговора в зале заседания был священник.

Дело против Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018 года), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка более 180 млн руб. и $929 тыс.

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